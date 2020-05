PS5: Sony concentrata su giochi esclusivi per la nuova console, crede nelle generazioni

Su PS5 ci saranno fin da subito dei giochi esclusivi almeno da parte di Sony, perché la compagnia ha ribadito nuovamente di credere nelle diverse generazioni di console progressive, come è successo finora, cosa nuovamente ribadita da Jim Ryan nel corso di un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz.

Al contrario dell'approccio scelto da Microsoft, che ha deciso di continuare a supportare Xbox One anche con i prossimi giochi che usciranno su Xbox Series X, almeno per i primissimi anni della console next gen sul mercato, proponendo dunque almeno in parte dei titoli cross-gen, Sony sostiene la necessità di creare un distacco netto e concentrarsi su PS5 con titoli sviluppati esclusivamente su questa console.

"Abbiamo sempre detto di credere nelle generazioni, crediamo nel fatto che, quando si attraversa la fase di costruzione di una console di nuova generazione, dovrebbero esserci caratteristiche e benefici unici che non potrebbero essere ottenuti nella generazione precedente. E pensiamo inoltre, dal nostro punto di vista, che gli sviluppatori dovrebbero creare giochi che possano sfruttare al massimo queste nuove caratteristiche".

Il capo di Sony PlayStation ha dunque ribadito che il suo credere nelle generazioni riguarda "Il controller DualSense, l'audio 3D e i vari modi in cui può essere utilizzato il nuovo SSD", ha spiegato, "Stiamo pensando che è giunto il tempo di dare alla community PlayStation qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso e che può essere goduto solo su PS5".

I primi assaggi di questi nuovi giochi esclusivi si potranno vedere durante la presentazione di PS5, fissata proprio in queste ore per il 4 giugno alle ore 22:00. Ryan ha peraltro riferito qualcosa sul prezzo di PS5 e ha dimostrato una certa sicurezza sul periodo di lancio, che resta fissato per l'autunno di quest'anno.