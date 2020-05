Legends of Runeterra, i piani per il 2020 di Riot

È passato circa un mese dal lancio ufficiale di Legends of Runeterra e dell'espansione Rising Tides ma il team di sviluppo non sembra volersi certamente sedere sugli allori, anche a fronte di un titolo che su Twitch ancora fatica a tenere il passo della concorrenza diretta. I motivi possono essere tra i più disparati ma, vista la qualità di questo nuovo gioco di carte online, le possibilità di ribaltare la situazione sono tutt'altro che basse. Per avere un'idea più chiara di quello che ci aspetta per il 2020 abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Andrew Wip e William Starck e scoprendo tantissime novità in arrivo, di quelle succulente, pronte a soddisfare sia i giocatori più casual sia quelli che vogliono da Runeterra un terreno fertile per far nascere un nuovo settore competitivo. Eccovi dunque quanto emerso!

Le modalità extra saranno il vero cuore

La parola d'ordine per Riot è: contenuti. Il piano per i prossimi mesi vede infatti come alfiere le Ordalie (Gauntlets) partite competitive dove i giocatori scenderanno nelle arene con un mazzo ideato e costruito da loro nel tentativo di sopraffare gli avversari e portarsi a casa una serie di sette vittorie, esattamente come succede ora per le Spedizioni. Se però le Spedizioni, come tutti ben sappiamo, sono create appositamente per soddisfare i giocatori che magari non possiedono tutte le carte, le Ordalie puntano a rinfrescare il gameplay facendovi spremere le meningi nella costruzione di nuovi deck.

La prima Ordalia approderà sui server di gioco il prossimo 26 giugno con la patch 1.4, e non sarà né più né meno un classico banco di prova. Nessuna regola speciale in questo caso: dovrete unicamente costruirvi un deck competitivo e sfidare gli altri giocatori in duello classico, ma è solo un piccolo assaggio in previsione dei cambiamenti settimanali. Una volta ad esempio dovrete costruire mazzi solo con carte dal costo pari, altre sfide vi chiederanno di costruire mazzi con carte non superiori al costo tre o ancora di mettere insieme mazzi con una sola copia per carta, con quest'ultima soluzione già approvata e pronta per essere inserita nella regolare rotazione. Interessante anche il periodo limitato in cui queste ordalie saranno disponibili, con solo 3-4 giorni di apertura durante i week end, un buon modo insomma per catalizzare l'interesse dei giocatori in specifici momenti della settimana. Le ricompense non saranno solo carte, quanto piuttosto oggetti cosmetici esclusivi per ricordarvi delle avvenute vittorie sul campo e ci aspettiamo quindi di vedere emote ma anche qualche campo da gioco per chi riuscirà a portarsi a casa le sette vittorie in maniera costante.

A luglio, più precisamente l'8 del mese, alle Ordalie si aggiungeranno i Laboratori. Riot in questo caso non si è sbottonata eccessivamente nel descrivere le meccaniche visto che sarà una versione completamente stravolta di Runeterra con regole sperimentali e pensata per una tipologia di gioco più casual. Interessante sulla carta visto il successo che in Hearthstonehanno avuto idee simili. Chiude questa grossa e importante serie di novità l'arrivo futuro degli Eventi che includeranno al loro interno tantissime nuove ricompense e che sanciscono anche l'arrivo del Battlepass per Runeterra, una meccanica di monetizzazione che, sinceramente, ci piace abbastanza vista la libertà decisionale che lascia al giocatore per l'acquisto. Ereditata da Fortnite, ma già vista sia su League of Legends sia su Teamfight Tactics immaginiamo diventerà uno standard per i prossimi giochi Riot e non ci stupiremmo nel vederla anche su Valorant nel prossimo futuro.