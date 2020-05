Nintendo Switch: un grande annuncio è imminente dice la camgirl insider, è Metroid Prime 4?

Nintendo Switch potrebbe essere protagonista di un grosso annuncio in arrivo fra oggi e questo fine settimana, questo è quanto riferito da Hot Girl Videos, la cam girl diventata famosa in ambito videoludico come vera e propria insider dell'industria, con possibile indizio che sembra puntare a Metroid Prime 4.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio e come tale va presa, ma la fonte, sebbene possa sembrare strano, è incredibilmente affidabile. Per chi non avesse seguito la vicenda, la camgirl nota con il nome Hot Girl Videos, almeno per quanto riguarda il suo account Twitter, ha svelato correttamente in anticipo la cancellazione dell'E3 2020 in tempi non sospetti, oltre ad aver annunciato precisamente la data dell'ultimo Mini-Direct Nintendo.

"Mi aspetto un grosso annuncio da Nintendo per oggi o per questo fine settimana", ha riferito la ragazza su twitter, "Non posso dire di cosa si tratti di preciso, ma è roba veramente molto buona". La camgirl ha poi precisato in seguito di aver presente la stranezza di un annuncio nel fine settimana, ma che questo è quanto ha saputo: "Sì, per la milionesima volta, so che è strano il fatto che succeda in un fine settimana".

Insomma, la fanciulla specializzata in performance online via webcam è sicura come non mai: Nintendo sta per fare un annuncio veramente grosso e noi non possiamo far altro che prenderne atto e rimanere sintonizzati per ulteriori novità (sintonizzati su Nintendo, non sulla camgirl, ovviamente).

Il silenzio di Nintendo di questi tempi, spezzato solo dall'annuncio a sorpresa di Paper Mario: The Origami King, è effettivamente strano e sebbene varie fonti sostengano che non ci siano Nintendo Direct previsti per questo periodo, qualcosa è possibile che emerga.

Un indizio, e sarebbe roba veramente grossa, sembra in effetti provenire da un altro tweet della sex worker online, in cui viene mostrata una parte particolare del suddetto trailer di Paper Mario in cui viene fatta una citazione a Metroid.

Si tratta dunque di Metroid Prime 4? Attendiamo dunque eventuali informazioni, affidandoci a questo punto ai leak di quella famosa ragazza che "favorisce la masturbazione in cam".