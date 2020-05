PS5 vs Xbox Series X, l'atto finale arriva a giugno: noi siamo pronti, voi?

Finalmente abbiamo una data. Il 4 giugno 2020 Sony mostrerà PS5 dando il via definitivo alla corsa che porterà la next-gen ad arrivare nei negozi entro la fine anno. Microsoft, infatti, aveva già piazzato già i primi colpi ed era in attesa del suo concorrente diretto per definire gli ultimi dettagli di Xbox Series X, come data di lancio e prezzo. L'atto finale di questa battaglia fatta di TeraFlops, SSD e retrocompatibilità sta per arrivare: noi siamo pronti, voi?

Nonostante i tanti rumor e nonostante l'emergenza sanitaria mondiale, tutto sta andando come poteva sembrare più logico: la battaglia tra PS5 e Xbox Series X entrerà nella fase decisiva i primi giorni di giugno, il periodo che solitamente coincide con l'E3 di Los Angeles. Nonostante Sony avesse già deciso di non partecipare alla fiera, molti dei suoi partner sarebbero stati lì con la loro next-gen: era impensabile per il colosso giapponese non arrivare all'appuntamento pronto.

L'annuncio era comunque nell'aria. Sony era uscita da qualche giorno dal suo apparente letargo: una volta sbrigato "l'affaire The Last of Us 2" con il suo lancio problematico e la fuga di notizie, il colosso giapponese ha cominciato a muovere le sue pedine in maniera decisa. Un aggiornamento del sito da una parte, Tim Sweeney che mostra al mondo le capacità della console dall'altra: mancava la classica ciliegina sulla torta.

E anche per questo le voci di corridoio si sono fatte sempre più intense. Questa volta, a differenza di quanto è successo col DualSense, l'annuncio verrà fatto con tempistiche classiche: abbiamo una settimana per prepararci fisicamente e mentalmente all'appuntamento, mettendo in campo la nostra capacità editoriale per poter seguire l'evento al meglio. Abbiamo già annunciato una lunga maratona di preparazione all'evento e cercheremo di mettere le mani su quante più informazioni prima del tempo in modo da presentare tutto con dovizia di particolari non appena ne avremo l'occasione.

Dopo mesi di silenzio Sony sembra pronta a svelare tutto o quasi di quello che ci aspetta, non solo la console (ma il DualSense è tornato nero?) ma anche i giochi. Secondo voi annunceranno anche la data d'uscita e il prezzo o aspetteranno un secondo momento?

Soprattutto, ora che Sony ha detto "vedo", quali saranno le mosse di Microsoft? Il colosso di Redmond aspetterà di vedere PS5 prima annunciare i suoi piani o proverà a prendere Sony in contropiede, in modo da provare a metterla alle strette con qualche annuncio roboante?

A parte il mezzo passo falso dell'Inside Xbox, passo falso più per le aspettative create che per l'effettiva qualità dei giochi mostrati, Microsoft e Phil Spencer stanno giocando una partita praticamente perfetta e su molti argomenti sembrano avere in mano le carte migliori. Gli annunci di ieri sulla retrocompatibilità di Xbox Series X sono notevoli, soprattutto per come la console sarà in grado di migliorare i nostri giochi. Anche dal punto di vista della mera potenza di calcolo, per quanto ne sappiamo, MS sembra partire in vantaggio.

Adesso, però, occorre sapere il prezzo di tutte queste promesse, ma soprattutto quale sarà la lineup di lancio delle due console. Si sa, infatti, che sono i giochi a vendere gli hardware e non viceversa. Se da una parte sappiamo già alcuni dei giochi che ci attendono, Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade II e Microsoft Flight Simulator fanno già sognare i fan Xbox, dall'altra non si sa nulla. Gli annunci più logici sarebbero Marvel's Spider-Man 2 o Horizon: Zero Dawn 2, ma sicuramente Sony avrà in serbo qualche sorpresa: God of War? Gran Turismo? E perché non qualcosa per PSVR2? Vogliamo sognare: Half-Life: Alyx.

E in tutto questo Nintendo non può comunque restarsene con le mani in mano: c'è da festeggiare uno dei personaggi più amati dell'intera industria e ci sono milioni di Switch desiderose di avviare il nuovo Zelda, Metroid o F-Zero.

Non dimentichiamoci di tutte le terze parti: Bethesda, Square Enix e Ubisoft avevano una conferenza in programma, il che vuol dire che sono piene di annunci da fare. La nuova generazione sta finalmente per partire e quella di quest'anno sarebbe stata un'edizione dell'E3 memorabile, pur con tutti i limiti emersi in questi anni.

Non potremo avere la fiera che sognavamo da anni, ma proveremo in ogni modo a farvela dimenticare con dirette, approfondimenti, notizie e rumor. Non sarà l'estate che immaginavamo solo qualche mese fa, ma sarà un periodo ricco di videogiochi e, perché no, di emozioni.

Restate quindi con noi, ne vedremo delle belle. Voi cosa vi aspettate?