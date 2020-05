The Last of Us 2, Naughty Dog parlerà della situazione dopo il lancio del gioco

Neil Druckmann, il vice presidente di Naughty Dog, ha promesso che parlerà di quanto è accaduto in questi giorni con la fuga di notizie di The Last of Us 2, ma solo dopo il lancio del gioco. Stando al suo tweet, l'obiettivo è quello di smentire le tante voci di corridoio e notizie false che stanno circolando in queste ore.

Druckmann è contento che Sony abbia scoperto i responsabili della pubblicazione online del materiale trafugato, ma anch'egli ha deciso di non fare nomi. Evidentemente non devono essere state delle belle giornate e vedere il lancio di un titolo attesissimo come The Last of Us 2 macchiato da simili polemiche ha indignato moltissimi.

Druckmann ha chiuso il suo messaggio invitando a non guardare i commenti al suo tweet, che sicuramente saranno pieni di anticipazioni indesiderate sotto forma di GIF.

Per chi non avesse seguito la vicenda, nei giorni scorsi sono emersi online sotto forma di filmati dei giganteschi spoiler riguardanti la trama di The Last of Us 2, che hanno fatto partire un fuoco di fila contro Naughty Dog e Sony, risvegliando il lato peggiore dei videogiocatori.