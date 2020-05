Giochi gratis su Steam: oggi fate una strage di orsetti del cuore e fuggite da un’escape room!

Scopriamo due giochi gratis rilasciati su Steam negli ultimi giorni e che meritano di essere provati. In fondo cosa c'è di meglio per passare il tempo in queste lunghe giornate dentro casa? Il primo ci invita a compiere un massacro di orsetti del cuore, mentre il secondo è sostanzialmente un'escape room virtuale.

Bear Party: Adventure è sostanzialmente uno sparatutto in prima persona in cui i nemici sono delle versioni malvagie degli orsetti del cuore. Chi nella vita non ha mai desiderato di massacrare quelle dolci creature caramellose? Ora potete farlo. Il gioco dura tre ore e, nonostante la semplicità, mette a disposizione diverse armi ed è anche divertente.

Samsara Room è invece un'avventura di Rusty Lake, lo studio di sviluppo dei Rusty Lake e del recente The White Door, remake di un loro vecchio gioco. Sostanzialmente è una breve ma avvicente avventura grafica strutturata come un'escape room, in cui non tutto è come sembra. Da notare l'ottimo stile grafico, che rende il tempo passato a risolvere i puzzle ancora più piacevole.

Ecco i link a entrambi i giochi:

Pagina Steam di Samsara Room

Pagina Steam di Bear Party: Adventure