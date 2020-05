Xbox Series X: Digital Foundry mostra come funziona il Variable Rate Shading

Xbox Series X supporterà ufficialmente il Variable Rate Shading: una tecnologia recentemente nuova e non sempre sufficientemente "apprezzata". Per questo motivo Digital Foundry, nel loro più recente video (che trovate in testa a questa stessa notizia), ha pubblicato un interessante approfondimento su come funzionerà e che vantaggi apporterà. Per chi non lo sapesse il Variable Rate Shading è una tecnologia che consente di utilizzare in maniera più efficiente la GPU, soprattutto quando si vanno a renderizzare le ombre alle risoluzioni Ultra HD.

Grazie a questa tecnica, gli sviluppatori saranno in grado di non sprecare preziose risorse computazionali calcolando le ombre in zone dell'immagine "a zone omogenee" e non per ogni singolo pixel. Inoltre la tecnologia riconosce le aree che sono graficamente "degradate" come quello di uno sfondo lontano o coperte dal motion blur, per calcolare in maniera meno puntuale le ombre. Liberando in questo modo molta potenza per eseguire altre azioni o per migliorare il frame-rate. Il tutto senza andare ad impattare in modo evidente sulla qualità dell'immagine.

Questo processo, unito alla maggiore potenza delle nuove GPU, dovrebbe consentire di avere un balzo prestazionale notevole tra l'attuale e la prossima generazione di console. Nel video mostrato da Digital Foundry, infatti, sembra che basti applicare questa tecnologia ad un gioco come Gears Tactics, qui la recensione, per avere un aumento del frame rate di quasi 10 frame al secondo, ovvero tra il 10 e il 20%.

Un assaggio di questa nuova generazione lo avremo molto presto: Microsoft, infatti, ha annunciato quanto finalmente potremo vedere i primi giochi terze parti in arrivo su Xbox Series X.