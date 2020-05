Giochi sui dinosauri: i 10 migliori

I dinosauri. Creature maestose e affascinanti, che fin da bambini popolano la nostra immaginazione tra meraviglia e un pizzico di terrore. Un mito che rivive spesso nei videogiochi, anche se non sono molti quelli davvero validi. Ecco quindi la nostra selezione dei 10 migliori giochi sui dinosauri usciti finora, con un occhio di riguardo anche a qualche creatura... un po' più recente. Prima di tornare a duecento milioni di anni fa, però, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti.

Jurassic World: Evolution Non è forse il gestionale migliore sulla piazza, ma Jurassic World Evolution si concentra su ciò che ci interessa davvero: i dinosauri. Il risultato è un titolo perfetto per i fan dei film e per chi ama questi adorabili bestioni preistorici; se invece siete interessati a un simulatore di parchi più profondo, c'è sempre il vecchio caro Jurassic Park: Operation Genesis, che è molto più curato dal punto di vista gestionale, nonostante alcune limitazioni rispetto ad altri concorrenti.

Monster Hunter: World Una serie dove impersonare un cacciatore di mostri giganti, questo è Monster Hunter. Ok, magari tecnicamente non sono dinosauri veri, ma se è per questo nemmeno quelli che siamo abituati a vedere tecnicamente lo sono. Per questo Monster Hunter: World merita di diritto un posto in questa top, anche perché è uno dei migliori giochi degli ultimi anni, un action RPG di combattimento come pochi altri. È disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Time Machine VR Un'avventura nell'era giurassica alla scoperta delle antiche creature che abitavano gli oceani preistorici. Time Machine VR non ha una grande longevità, è vero, ma è un'esperienza immersiva, che permette di esaminare creature ricostruite con attenzione scientifica come il mosasaurus, i livyatan e i megalodon. Un gioco per realtà virtuale molto affascinante, disponibile sia su PC sia su PlayStation 4.

ARK: Survival Evolved In ARK: Survival Evolved i dinosauri sono un elemento del mondo con i quali imparare a convivere. Questo significa che eliminarli è solo una delle possibilità. All'interno di un survival ricco di opzioni, Ark permette infatti di combattere, cacciare e persino addomesticare una grande quantità di creature, che possono poi essere sfruttate come cavalcature e unità da combattimento. È disponibile praticamente ovunque: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch e persino su mobile.

Far Cry Primal Far Cry Primal è ambientato nel mesolitico, ovvero milioni di anni dopo l'estinzione dei dinosauri. Perché allora è in questa lista? Beh, semplice: non potete definirvi veri fan dei dinosauri se non amate anche rinoceronti lanosi, orsi delle caverne, i mammut e tigri dai denti a sciabola. Tutte specie che in Primal sono all'ordine del giorno e vanno cacciate e allevate per avere qualche speranza di sopravvivere. Forse non il miglior Far Cry sulla piazza, ma un titolo che cattura alla grande lo spirito della preistoria e che è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

LEGO Jurassic World I giochi LEGO sono come i capi bianchi: stanno bene un po' con tutto. Non stupisce quindi avere LEGO Jurassic World tra i migliori titoli sui dinosauri, visto che il gameplay action-adventure di TT Games si sposa alla perfezione con la trama dei film, con l'aggiunta non da poco di poter affrontare l'avventura anche in co-op assieme ai più piccoli. Certo, la formula è sempre quella, ma la possibilità di poter impersonare un gran numero di dinosauri è un'aggiunta non da poco. LEGO Jurassic World gira su praticamente ogni piattaforma di gioco esistente, quindi non dovrebbe essere un gran problema recuperarlo.

StarFox Adventures StarFox Adventures è uno StarFox atipico, è vero, ma è tutt'altro che un brutto gioco. Ultimo titolo creato da Rare per Nintendo prima dell'acquisizione di Microsoft, ha un approccio da action-adventure in terza persona ed è ambientato su un misterioso pianeta abitato da dinosauri. Un mix tra fantascienza e preistoria, che ci ha dato accesso a parecchi personaggi interessanti e a un gameplay davvero inusuale per un capitolo della serie.

Dino Crisis Creato dallo stesso team di Resident Evil guidato da Shinji Mikami, Dino Crisis ne era la versione coi dinosauri. Un survival horror dove bisogna sopravvivere tra velociraptor e T-Rex e che ancora oggi vanta un gran numero di fan. È uscito su PlayStation, Dreamcast e PC, ma oggi è piuttosto difficile da recuperare. A meno che Capcom non decida di farci un remake, possibilmente prima dell'estinzione umana.

Turok: Dinosaur Hunting Uscito direttamente dal mitico anno 1997, il primo Turok è uno sparatutto in prima persona non particolarmente brillante, ma è senza dubbio uno dei più noti e apprezzati titoli di caccia ai dinosauri. Pubblicato da Acclaim su Nintendo 64 e PC, è ancora oggi facilmente giocabile grazie al porting su Steam e permette di incontrare, e far fuori, un sacco di bestioni.

Jurassic Park Sebbene esista anche una versione per Super Nintendo, probabilmente è il Jurassic Park per Sega Mega Drive ad essere ancora oggi il miglior tie-in dedicato al romanzo di Michael Crichton e ai film di Spielberg. Un platform a scorrimento dove si può scegliere se controllare il Dr. Alan Grant o un Velociraptor, dando vita a un'esperienza di gioco piuttosto variegata. Grazie alla pixel art è poi invecchiato abbastanza bene, anche se non è particolarmente semplice da recuperare.