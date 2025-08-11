1

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes costa fino a $1500 se volete una copia fisica, oppure 17€ su Steam

Se siete in cerca di una copia da collezionare di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes in versione Xbox, sappiate che i prezzi attuali arrivano fino a 1500 dollari. Se preferite su Steam sta a 17€.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/08/2025
I protagonisti di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Negli anni il mercato digitale è diventato sempre più dominante e una delle conseguenze è che le edizioni fisiche dei videogiochi iniziano a scarseggiare, al punto tale da rendere un titolo tutto sommato non molto richiesto come Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes un vero pezzo da collezione.

Tramite eBay, ad esempio, ci si ritrova anche a dover pagare fino a 1500 dollari per una copia Xbox di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

La situazione del prezzo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Il motivo pare essere che le copia fisiche di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes stampate siano molto poche, soprattutto per quanto riguarda Xbox che è sempre meno supportata dagli editori, che vedono poche potenzialità nella console di Microsoft fuori da Xbox Game Pass.

Vari giochi infatti negli ultimi anni sono arrivati in formato fisico su PlayStation e Nintendo Switch, ma hanno ignorato Xbox preferendo una pura pubblicazione digitale. Le conseguenze sono quindi che una copia sigillata di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes può arrivare a cifre enormi.

Va precisato che 1500 è il prezzo per l'acquisto diretto, ma è possibile partecipare all'asta a partire da "soli" 975 dollari. In ogni caso è una cifra notevole che sono i veri collezionisti possono prendere in considerazione, visto che in versione digitale il gioco può essere comprato a prezzo pieno per 45€. Su Steam in questo momento è possibile comprarlo in sconto a 17,49€.

Va anche detto che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes non ha impressionato gli appassionati di Suikoden e ha una media voto positiva ma non particolarmente elevata. Ricordiamo infine che il creatore di Eiyuden Chronicle e Suikone è purtroppo morto lo scorso anno.

