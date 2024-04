Eiyuden Chronicle proseguirà anche dopo la morte di Murayama? Il team risponde

Come ricorderete, a febbraio è venuto a mancare Yoshitaka Murayama, noto soprattutto in quanto creatore di Suikoden e del suo successo spirituale, Eiyuden Chronicle. Parlando di quest'ultima saga, il capitolo Hundred Heroes arriverà prossima settimana. Cosa ci riserba però il futuro? Lo sviluppatore Rabbit & Bear Studios ha confermato che ha intenzione di proseguire con nuovi giochi, ma in che modo dipenderà da quanto bene sarà accolto Hundred Heroes.

L'informazione arriva da un AMA (Ask Me Anything, ovvero chiedimi qualsiasi cosa). Gli sviluppatori hanno risposto a varie domande, ma quella più interessante chiedeva se il team avrebbe dato il via a un seguito anche senza Murayama.

Ecco la risposta: "Stiamo andando avanti con un sequel. È molto triste che Murayama non sia più con noi, ma abbiamo discusso con lui di molte cose. Spero che saremo in grado di portare avanti l'eredità di Murayama, e voglio sempre fare tesoro del suo ultimo lavoro. Spero che molte persone supportino questo gioco".