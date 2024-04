Celebriamo il Game Boy, oggi su Twitch

Abbiamo così deciso di festeggiare insieme a voi un tal traguardo con una live speciale su Twitch, una piccola maratona che andrà avanti dalle 13 alle 17. Sarà l'occasione per testimoniare l'affetto per il Game Boy, per ripercorrere alcune tappe del suo ciclo vitale e, soprattutto, per condividere tante curiosità e aneddoti.

Il 21 aprile del 1989 faceva il suo debutto in terra nipponica il Game Boy . La console portatile per antonomasia, l'oggetto del desiderio di intere generazioni di videogiocatori, hardware che ha ospitato decine di giochi che hanno concorso a modellare la storia del medium.

Una live tutta a 8-bit

Quattro ore dedicate interamente al Game Boy, alla storia, al suo retaggio, ai giochi migliori e più famosi. La console Nintendo ha segnato un'epoca, tracciando tendenze che riecheggiano tutt'ora nell'industria videoludica. Per questo, venerdì 19 aprile, dalle 13 alle 17, sul canale Twitch di Multiplayer.it cercheremo di definire e analizzare questa ricca eredità.

Ripercorreremo le principali tappe dell'arco vitale della console, ne analizzeremo le specifiche tecniche, daremo un'occhiata ad alcuni dei giochi più iconici e sfideremo gli spettatori con un quiz basato sulle curiosità più bizzarre del Game Boy. Inoltre, tenteremo di completare Super Mario Land 2 in tempo per la fine della live e non mancheranno nemmeno alcuni ospiti. Vi aspettiamo su Twitch e in chat per festeggiare insieme 35 anni di un amore a 8-bit!