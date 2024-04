CRKD Nitro Deck Standard Edition per Nintendo Switch (base e OLED) al prezzo minimo su Amazon

Il CRKD Nitro Deck Standard Edition per Nintendo Switch (base e OLED) è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti il prezzo di 59.99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo mediano secondo l'e-commerce è 65.18€.

Un deck per Nintendo Switch

La scatola del deck

CRKD Nitro Deck Standard Edition è un deck portatile per Nintendo Switch (base e OLED), pensato per poter impugnare la console in modo comodo e assicurando migliori prestazioni durante le partite in mobilità.

Questo prodotto è anche parte del "True Collection System" di CRKD, ovvero un'applicazione mobile che crea una prova digitale del prodotto fisico in vostro possesso. L'unica cosa a cui fare attenzione è che il Nitro Deck non è in grado di leggere gli Amiibo, quindi in tal caso dovrete comunque la funzione dei Joy-Con originali.