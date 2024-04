Kingdom Come: Deliverance in forte sconto su PC, PS4 e Xbox dopo l'annuncio del sequel

Kingdom Come: Deliverance è disponibile in forte sconto su PC, PS4 e Xbox One: la versione standard può essere acquistata su Steam per 5,99€, mentre la ricca Royal Edition può essere vostra per soli 7,99€ su Steam, 3,99€ su PlayStation Store e 3,99€ su Xbox Store.

Si tratta senz'altro della maniera migliore possibile per celebrare l'annuncio di Kingdom Come: Deliverance 2, presentato ufficialmente da Warhorse Studios nella giornata di ieri con trailer, immagini e dettagli.

Con questa mossa, infatti, il team di sviluppo ceco si assicurerà non solo un consistente boost di vendite per il primo episodio della saga, ma soprattutto una crescita della base d'utenza che poi vorrà eventualmente cimentarsi anche con Deliverance 2.