Kingdom Come: Deliverance 2 annunciato ufficialmente con trailer e immagini

Warhorse Studios ha ufficialmente annunciato Kingdom Come: Deliverance 2, il suo nuovo gioco di ruolo d'azione e avventura per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è per ora fissata a un generico 2024. Potete vedere il trailer poco sotto.

Il team racconta che Kingdom Come: Deliverance 2 ci porterà nella Bohemia del 15esimo secolo e ci metterà nei panni di Henry di Skalitz, un giovane uomo che inizia un viaggio per vendicare la morte dei suoi genitori. Nel videogioco ci saranno un totale di cinque ore di video cinematografici (contro le circa tre del primo).

Inizieremo come un aspirante guerriero che parte dalla forgia di un fabbro fino a diventare un ribelle, incontrando la strada con svariati personaggi comprese figure storiche come il Re di Ungheria, Sigismondo la Volpe Rossa e i suoi alleati. Dovremo destreggiarci in un mondo medievale brutale ma bellissimo. Le ambientazioni si divideranno in grandi città, foreste verdeggianti e tanti luoghi in una mappa aperta liberamente esplorabile, circa il doppio più grande rispetto al primo gioco.

La trama è un seguito del precedente capitolo, ma è scritta in modo tale che sia comprensibile anche per chi non ha giocato al primo Kingdom Come: Deliverance.