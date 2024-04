Transformers: One, trailer italiano per il film sul passato di Optimus Prime e Megatron

Eagle Pictures ha pubblicato il trailer italiano ufficiale di Transformers: One, il nuovo film animato che racconta il passato di Optimus Prime e Megatron, quando i due robot erano amici su Cybertron.

Esatto, ci troviamo di fronte a un'interpretazione decisamente inedita rispetto a quello che possiamo considerare il canon dei Transformers, ma a giudicare dal video questo progetto potrebbe rivelarsi qualcosa di davvero fresco e divertente anche per i puristi del franchise.

"Transformers: One è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron", si legge nella sinossi del trailer.