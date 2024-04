Amazon Audible: 4 mesi per 11,80€ totali invece di 39,96€, vediamo l'offerta

Tramite Amazon Italia possiamo reclamare una promozione molto interessante: a soli 2.95€ al mese per quattro mesi, possiamo abbonarci al servizio Amazon Audible. Il prezzo regolare sarebbe di 9.99€ al mese, quindi si tratta di uno sconto del 70% per i primi 120 giorni di utilizzo. Potete trovare la promozione qui.

La promozione non è valida se siete già abbonati o se state usando la versione di prova da trenta giorni, ma se siete stati abbonati in passato potete reclamare questo sconto per Amazon Audible. Tutto quello che dovete fare è andare alla pagina sopra indicata e verificare di vedere la scritta "4 mesi a soli 2.95€/mese". Premendo su "Iscriviti" procederete all'attivazione dell'abbonamento sul vostro account Amazon.

Il rinnovo è automatico dopo 4 mesi al prezzo di 9.99€: ricordate di disattivarlo se non volete proseguire oltre il periodo scontato.