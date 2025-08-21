Il controller MSI FORCE GC30 V2 per PC è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile il controller MSI FORCE GC30 V2 per PC a 34,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 49,90 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del controller MSI FORCE GC30 V2
Il controller supporta sia connessioni cablate tramite cavo USB 2.0 che wireless 2.4 Ghz, con una batteria agli ioni di litio da 600mAh che garantisce fino a 8 ore di gioco. Gli stick analogici sono stati migliorati per offrire maggiore precisione e una sensazione di controllo più fluida, mentre i tasti di precisione offrono 256 ingressi graduati, sfaccettatura ideale per i giochi di corsa.
Troviamo inoltre protezioni magnetiche sostituibili del D-pad con superficie di controllo personalizzata e motori di vibrazione che garantiscono un'intensa esperienza di gioco via feedback aptico. Sui lati è presente anche la gomma testurizzata per maggiore comfort.