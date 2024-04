Fallout, la serie Amazon è stata rinnovata per una seconda stagione

Lo dimostrano ad esempio le incredibili prestazioni di Fallout 4, che è stato il gioco più venduto in Europa la scorsa settimana con una crescita del 7500%, ma episodi simili si sono verificati con Fallout 76 e Fallout Shelter.

Canonica rispetto alla saga Bethesda, la serie TV di Fallout ha entusiasmato tanto la critica quanto il pubblico, generando peraltro un riscontro che ha inciso in maniera concreta sulle vendite dei giochi del franchise.

Fallout è stata rinnovata per una seconda stagione : una notizia che era nell'aria, considerando il grande successo riscosso dalla serie Amazon , la più vista su Prime Video dai tempi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Le reazioni dei produttori

La loncandina ufficiale di Fallout

"Vogliamo fare i complimenti ai nostri showrunner così follemente brillanti, Geneva e Graham, e al nostro cast da urlo; a Todd James e a tutte le leggende di Bethesda. E a Jen, Vernon e l'incredibile team di Amazon per il loro fantastico supporto a questa serie: non vediamo l'ora di far esplodere il mondo ancora una volta", hanno dichiarato Jonathan Nolan e Lisa Joy di Kilter Films.

"È stato uno dei progetti più spettacolari di cui abbiamo mai fatto parte", ha detto invece Todd Howard. "Jonah e il team hanno fatto un lavoro incredibile e siamo felicissimi non solo della reazione del pubblico alla serie, ma anche di poter collaborare di nuovo con queste persone straordinarie."