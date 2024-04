Fallout: la serie TV è canonica ribadisce Todd Howard, smentendo l'incongruenza con New Vegas

Tuttavia, molti fan hanno indicato una possibile incongruenza presente negli eventi della serie TV rispetto a quanto visto nei videogiochi, e su questo argomento c'è stata una precisazione da parte di Todd Howard, che ha di fatto spiegato come siano andate le cose e confermato come gli eventi si svolgano correttamente tra serie videoludica e televisiva.

Non è la prima volta che emerge la questione: già nei giorni scorsi Todd Howard aveva riferito che la serie TV può essere considerata canonica rispetto alla serie di videogiochi, specificando peraltro la timeline precisa in cui si collocano i capitoli videoludici e lo show televisivo, dimostrando una certa continuità tra i primi e l'altra.

La caduta di Shady Sands

Fallout: New Vegas sembrava in conflitto con la serie TV

Il quesito riguarda, in particolare, la situazione di Shady Sands, ovvero la "capitale" della Nuova Repubblica di California, città presente nell'esperienza di gioco in Fallout: New Vegas.

Nella serie TV, si parla di "caduta di Shady Sands", ridotta a un "buco" dopo un'esplosione nucleare proprio a causa delle azioni di uno dei personaggi presenti nella serie televisiva, in base a quanto raccontato.

Questo potrebbe sembrare in contrasto con la visione tutto sommato positiva della città che abbiamo invece in New Vegas, dove Shady Sands appare in ottima salute, almeno rispetto al contesto circostante, ma in verità la continuità temporale non sarebbe stata alterata, visto che l'esplosione si posiziona dopo gli eventi raccontati in Fallout: New Vegas.

"Tutto quello che posso dire è che siamo a stretto giro qui, ma la bomba cade proprio dopo gli eventi di New Vegas, ed è qui che Shady Sands esplode", ha spiegato Howard, che ha smentito dunque il possibile retcon che vari utenti avevano trovato tra serie TV e videogiochi.

In pratica, la "caduta" della città non corrisponderebbe all'esplosione: prima ci sarebbe stata questa misteriosa caduta, approssimativamente nel 2277, successivamente seguita dal bombardamento, avvenuto invece dopo Fallout: New Vegas.

Provando a posizionare le cose con maggiore precisione, possiamo pensare che Maximus, uno dei protagonisti della serie TV, avesse poco meno di 10 anni all'epoca dell'esplosione, e considerando il fatto che è un giovane adulto durante la serie (ambientata nel 2296) si può pensare che la bomba di Shady Sands sia esplosa poco più di dieci anni prima, dunque intorno al 2285, effettivamente pochi anni dopo gli eventi di Fallout: New Vegas, che si posiziona nel 2281.