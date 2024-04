Videogiochi in Italia: la classifica dei 10 giochi più venduti nel 2023, il primo posto non sorprende

IIDEA, l'associazione che rappresenta i videogiochi nel nostro paese, ha svelato la classifica dei dieci giochi più venduti in Italia nel 2023. Come ogni anno non sorprende vedere al primo posto EA Sports FC 24, visto il grande attaccamento verso lo sport nazionale.

Allo stesso modo non stupisce vedere sul podio anche Hogwarts Legacy e Call of Duty: Modern Warfare 3, rispettivamente al secondo e terzo posto, in linea con quanto visto anche nei mercati degli paesi europei.

Le posizioni successive sono occupate dalla più importanti esclusive per PS5 e Nintendo Switch del 2023, ovvero Marvel's Spider-Man 2 al quarto posto, seguito da Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom al quinto e sesto. Vediamo la top 10 al completo: