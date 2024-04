Videogiochi in Italia: nel 2023 i ricavi hanno superato i 2,3 miliardi di euro, i dati di IIDEA

Sono calati in maniera sostanziale gli acquisti in-game (categoria in cui vengono incluse espansioni, microtransazioni, servizi in abbonamento per console). Parliamo di un -42% su base annuale, con un fatturato totale di 285 milioni di euro.

Al contrario lato software è stato registrato un calo dell'8%, per un giro d'affari totale di 1,6 miliardi di euro, che rappresenta il 71% del totale. È interessante notare che l'acquisto di nuovi giochi è aumentato del 6% rispetto al 2022, per un totale di 777 milioni di euro. Di questo valore, il 46% proviene dalle vendite di copie fisiche, a dimostrazione di quanto il mercato retail sia ancora molto rilevante nel nostro paese, nonostante l'industria si stia spostando sempre di più verso il digital delivery.

Stando al report pubblicato da IIDEA , l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi nel Bel Paese, il giro d'affari del settore in Italia ha superato i 2,3 miliardi di euro nel 2023 , registrato un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Un risultato tutt'altro che scontato considerando la difficile situazione macroeconomica e che riconferma il nostro paese come uno dei cinque maggiori mercati in Europa.

Il segmento software potrebbe segnare una ripresa nel 2024

Stando a IIDEA, considerando l'incremento delle vendite hardware in Italia nel 2023, è lecito aspettarsi che nel 2024 ci sarà una ripresa del segmento software, in quanto i videogiocatori che hanno acquistato una nuova console desidereranno espandere la propria libreria con nuovi giochi. L'associazione precisa inoltre che i dati del 2023 e degli anni precedenti sono frutto di situazioni atipiche per il settore (pandemia, inflazione, licenziamenti di massa, ecc.) e che nel 2024 potremmo assistere a una normalizzazione in tal senso.

"Il mercato dei videogiochi in Italia è in ottima salute e continua anche nel 2023 la sua fase positiva di sviluppo, registrando una crescita complessiva del 28% dal 2019 ad oggi", afferma Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA.

"La domanda dei consumatori continua a rimanere forte, a conferma della passione degli italiani per il videogioco. Tuttavia, è importante tenere a mente che questi risultati eccezionali sono frutto di situazioni atipiche degli ultimi anni: possiamo quindi guardare ad una possibile normalizzazione nel 2024. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare la difficile situazione in termini di ristrutturazioni che ha interessato il settore dei videogiochi nei primi mesi del 2024 e sta avendo un impatto su diversi attori, soprattutto a livello internazionale, e in cui l'Italia è coinvolta in misura minore".