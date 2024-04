Stellar Blade, ecco quando uscirà la nostra recensione

Quando uscirà la recensione di Stellar Blade su Multiplayer.it? La domanda sarà sovvenuta a molti, considerando che si tratta attualmente di uno dei giochi più importanti in arrivo su PS5 in questo periodo, e ora possiamo dare la risposta precisa: la recensione verrà pubblicata il 24 aprile.

In tale data scade l'embargo fissato da Sony sulle recensioni di Stellar Blade, appena due giorni prima del lancio sul mercato che è fissato per il 26 aprile, in esclusiva su PS5. Si prospetta dunque una settimana all'insegna del gioco action del team coreano ShiftUp, salito alle luci della ribalta anche grazie al grande supporto offerto da Sony per questo progetto diventato esclusivo dopo essere stato presentato inizialmente come multipiattaforma con il titolo Project EVE.

Per la precisione, la recensione di Stellar Blade verrà pubblicata mercoledì 24 aprile alle ore 16:00 del pomeriggio, orario in cui scadrà l'embargo fissato da Sony e potranno dunque uscire le varie valutazioni sull'action game per PS5.