Stellar Blade: data del precaricamento e peso del download svelati su PS Store

Nel post su X vediamo anche data e orario del precaricamento e dell'uscita effettiva della versione standard di Stellar Blade: si tratta del 19 aprile a mezzanotte per quanto riguarda il pre-load anticipato e del 26 aprile sempre a mezzanotte per lo sblocco e l'uscita effettiva.

Si tratta, peraltro, di dimensioni relativamente contenute rispetto a quanto siamo soliti vedere di recente, dunque Stellar Blade non occuperà una quantità esagerata di spazio sull'SSD di PS5: 30,448 GB è il dato preciso riportato dalla fonte in questione, per quanto riguarda la versione 1.001.000.

Un gioco molto atteso

Stellar Blade potrebbe essere una hit

Nel frattempo, abbiamo visto che la demo di Stellar Blade ha visto più di 690.000 giocatori giornalieri, dimostrando come il titolo in questione abbia attirato molto l'attenzione del pubblico.

Per conoscerlo meglio, oltre a poter provare direttamente la demo, vi rimandiamo anche al nostro provato di Stellar Blade, nel quale sono riportate le nostre prime impressioni. Nella fattispecie, si tratta di un gioco d'azione interessante, con combattimenti non banali sebbene non brilli certamente per originalità o game design.