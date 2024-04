Apple M4, i primi Mac arriveranno entro la fine del 2024

Nel corso della primavera 2025 la casa di Cupertino potrebbe poi procedere con i nuovi MacBook Air , per chiudere con i Mac Pro entro la fine dell'anno venturo. Insomma, l'intera lineup di dispositivi Apple M4 potrebbe arrivare prima del previsto, accompagnata dalle novità tecnologiche sul versante dell'intelligenza artificiale.

L'indiscrezione sulle possibili mosse di Apple arriva direttamente da Bloomberg: secondo i colleghi americani, l'azienda guidata da Tim Cook avrebbe messo il piede sull'acceleratore e starebbe puntando a recuperare il gap sul fronte dell'IA accumulato nei confronti della sempre più agguerrita concorrenza. Apple potrebbe quindi rilasciare i primi Mac con chip M4 entro la fine del 2024 , per poi passare ai MacBook Pro 14 di fascia bassa e ai MacBook Pro 14 e 16 di fascia alta, nonché ai Mac Mini, all'inizio del 2025.

Le novità di Apple M4

Il MacBook Pro con M3

Come abbiamo già detto, la nuova gamma di processori Apple M4 porterà in dote novità sul fronte dell'IA, con l'obbiettivo di recuperare il gap nei confronti di Microsoft e Google. I chip dovrebbero quindi migliorare le prestazioni IA sia dal punto di vista hardware che da quello software, con molte ottimizzazioni per macOS.

Il programma coinvolge anche i prossimi iPhone, che inizialmente si appoggeranno a Gemini, l'intelligenza artificiale di Google.

Relativamente all'hardware, i chip M4 dovrebbero basarsi sul processo produttivo a 3 nanometri, con miglioramenti tecnici volti ad offrire migliori prestazioni IA e con novità anche sul fronte del Neural Engine. I processori potrebbero poi supportare fino a 512 GB di RAM unificata, con un significativo balzo in avanti rispetto ai 192 GB attuali. In attesa di saperne di più, i fan di casa Apple potrebbero presto mettere le mani sui nuovi iPad Pro OLED, spuntati recentemente in un registro indiano.