GTA 6: il trailer ufficiale è stato ricreato nella realtà, il risultato è impressionante

Come potrete vedere nel player sottostante, le scene sono state ricreate nella maniera più fedele possibile, per quanto non tutto è perfetto nei minimi dettagli, in tal caso sarebbe servito un lavoro professionistico ben più dispendioso, per ovvi motivi. C'è anche qualche "licenza poetica" rappresentata da alcune scena extra e banane alle posto delle pistole.

Lo youtuber Andrew Levitt ha realizzato una versione live action del primo trailer ufficiale di GTA 6 , davvero impressionante sia per la mole di lavoro e impegno che ha richiesto questo progetto amatoriale che per il risultato nel complesso.

Grande attenzione ai particolari

Detto questo, trattandosi di un lavoro amatoriale va premiato l'incredibile impegno degli autori: buona parte delle scene sono state girate a Miami e nelle Florida Keys nelle controparti reali dei luoghi visti nel trailer e non mancano riprese aeree fatte con il drone.

Non solo, laddove possibile sono stati utilizzati i filmati reali del Joker della Florida, di "LA Susan" (la vicina con fare minaccioso e armata di due martelli), del rave party e altri ancora usati come fonte d'ispirazione per il filmato, mentre altre sequenze sopra le righe, come il vicino seminudo che annaffia le siepi o l'automobilista che fa gesti poco educati sul ciglio di un'autostrada, sono stati ricreati appositamente dagli autori.

Rimanendo in tema, in precedenza i fan hanno realizzato anche delle parodie di GTA 6 davvero simpatiche, come quella con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.