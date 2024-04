In attesa di GTA 6, Rockstar Games alza il prezzo dell'abbonamento GTA+

Nonostante non ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte della compagnia, il prezzo risulta effettivamente aumentato se si guardano le pagine ufficiali per la sottoscrizione: sia su Xbox Store che su PlayStation Store , il prezzo mensile dell'abbonamento è incrementato a 7,99 euro rispetto ai 5,99 euro che costava inizialmente e che risulta ancora come prezzo sulla pagina di presentazione del portale Rockstar Games.

Aumentano anche i contenuti

Un'immagine di GTA 6

In effetti, si tratta di una tendenza ormai molto diffusa presso i vari servizi su abbonamento: già molti altri hanno subito un incremento di prezzo proprio in questi mesi come emerso per EA Play qualche giorno fa, ed evidentemente anche GTA+ segue il trend, oltretutto potendo contare sul traino del marketing crescente su GTA 6.

Ricordiamo che GTA+ consente agli abbonati di accedere a vari vantaggi, soprattutto legati a GTA Online come ricompense e contenuti aggiuntivi, ma anche con la possibilità di accedere al download di titoli appartenenti al catalogo classico di Rockstar Games, come Red Dead Redemption e, prossimamente, anche Bully e L.A. Noire in base a quanto riferito in via ufficiale.