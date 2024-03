GTA+: Red Dead Redemption per PS5 e Xbox Series X|S ora è incluso nell'abbonamento di GTA 5

Da ora gli abbonati a GTA+ , il servizio in abbonamento di GTA Online, possono scaricare e giocare "gratis" Red Dead Redemption con annessa l'espansione Undead Nightmare su PS5 e Xbox Series X|S . La versione PS5 altro non è che la riedizione per PS4, che grazie a un aggiornamento post-lancio ora sfrutta la potenza della console per garantire risoluzione 4K e 60 fps . Quella Xbox Series X|S, invece, è la vecchia versione Xbox 360, ma che grazie alla retrocompatibilità della console gira comunque in 4K su Xbox Series X e a 1440p su Series S, con framerate bloccato a 30 fps.

Che cos'è GTA+?

Un'immagine della versione PS4 di Red Dead Redemption

Per chi non lo sapesse, GTA+ è un abbonamento esclusivo per PS5 e Xbox Series X|S di GTA Online, lanciato a marzo dello scorso anno. Al prezzo di 5,99 euro al mese, il servizio permette di accedere a una serie di vantaggi legati al multiplayer di GTA 5, come un bonus di GTA$ mensile, RP bonus, modifiche esclusive per i veicoli e altro ancora.

Inoltre, da settembre il servizio include anche una selezione di giochi Rockstar Games a rotazione, disponibili per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Al momento, oltre a Red Dead Redemption, questo catalogo comprende anche GTA: The Trilogy - The Definitive Edition (PlayStation e Xbox), GTA: Liberty City Stories e Chinatawon Wars (iOS e Android).

Se siete interessanti ad abbonarvi, avere maggiori informazioni o accedere ai giochi della raccolta, vi rimandiamo alla pagina dedicata di GTA+ sul sito ufficiale di Rockstar Games a questo indirizzo.