PC Game Pass: per giocare a Diablo 4 è necessario installare Battle.net e collegare gli account

Come confermato su Xbox Wire, per giocare alla versione PC di Diablo 4 tramite PC Game Pass è necessario installare anche il client di Battle.net e connettere il vostro account o crearne uno nuovo se non ne avete già uno.

Questo perché, al contrario di quanto avvenuto con l'edizione disponibile su Steam, a quanto pare la versione PC Diablo 4 non verrà pubblicata anche sul Microsoft Store, dunque il PC Game Pass in questo caso rappresenta una sorta di lasciapassare per giocare il titolo su Battle.net senza effettivamente acquistarlo.

Per la precisione, questa è la procedura indicata da Microsoft: