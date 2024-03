Xbox Game Pass: vediamo i giochi di fine marzo, tra Diablo 4 e gli altri

C'è una notevole concentrazione di uscite interessanti su Game Pass in arrivo in questi giorni, con una mandata che si preannuncia alquanto ricca. Alcune sono note, altre sono emerse a sorpresa con l'annuncio ufficiale di questa settimana, ma non possiamo nemmeno escludere eventuali altri arrivi, considerando che già nel primo aggiornamento alcuni titoli sono stati inseriti all'ultimo, come abbiamo visto anche con NBA 2K24. In ogni caso, già a prescindere da aggiunte improvvisate, il programma delle prossime settimane è veramente ricco, come andiamo a vedere qui sotto. Ricordiamo peraltro i giochi che sono stati aggiunti nella prima metà di marzo e quelli in rimozione dal catalogo alla fine del mese, ovvero Hot Wheels Unleashed, il cui spazio viene subito riempito dal suo seguito, Infinite Guitars e MLB The Show 23, anche questo sostituito dal nuovo capitolo appena in tempo, dunque le perdite sono davvero limitate. Bando alle ciance comunque, e cominciamo la nostra panoramica sui giochi di fine marzo e inizio aprile di Xbox Game Pass.

The Quarry - Cloud e console, 20 marzo The Quarry ci pone di fronte a un horror cinematografico con scelte da prendere Supermassive Games si è costruita un proprio spazio nell'industria videoludica come specialista dell'horror, ma messo in scena in maniera particolare. Riprendendo un concetto antico come i giochi su Laserdisc, il team si è concentrato sulla creazione di avventure dal forte taglio cinematografico, come delle specie di film interattivi in cui il ruolo del giocatore è votato soprattutto alla selezione di scelte su come far evolvere la storia. The Quarry è una delle loro produzioni migliori, che riprende l'atmosfera da teen horror, ma con influssi più pesanti e oscuri, caratterizzato dal sempre ottimo livello tecnico e da una buona regia e in grado di raccontare una storia coinvolgente, un must per gli appassionati di horror. Giunti all'ultima notte di un campeggio estivo, nove guide si ritrovano alle prese con un incubo inaspettato e sconvolgente, che li costringe a prendere scelte terribili per poter sopravvivere in The Quarry.

Evil West - Cloud, Console e PC, 21 marzo Evil West tra cowboy, vampiri e scontri a fuoco furenti Un bel po' di sana azione è quello che ci aspetta con l'arrivo di Evil West, il gioco di Flying Wild Hog che arriva dopo la serie di Shadow Warrior e dimostra che gli autori non hanno proprio perso il tipico stile sopra le righe. In questo caso, però, scontri a fuoco e uccisioni brutali si spostano dall'oriente al selvaggio west, mettendo in scena un bizzarro western con elementi fantastici che tende in più momenti a diventare quasi horror. Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana e, in qualità di agenti scelti di un istituto specializzato nella formazione di cacciatori di vampiri, siamo chiamati ad affrontare l'orda di esseri malvagi. Riprendendo lo stile veloce e dinamico proprio anche della serie Shadow Warrior, Evil West propone azione in single player o in multiplayer cooperativo, con il personaggio che progredisce e si evolve acquisendo nuove abilità e potenziamenti.

Terra Invicta (Game Preview) - PC, 26 marzo Terra Invicta è un grand strategy sulla Terra intera Game Pass sta costruendo una bella collezione di strategici, soprattutto per quanto riguarda la sezione PC del servizio, e Terra Invicta va ad aggiungersi alla nutrita schiera di titoli disponibili per gli abbonati. Anche in questo caso è un gioco in game preview, dunque non in versione definitiva, tuttavia conta già su quasi due anni di lavoro in questa condizione e la risposta del pubblico è stata molto positiva finora, come dimostrato anche dalle recensioni presenti su Steam. Terra Invicta è un gioco definito come "grand strategy", ovvero uno strategico che ci richiede di prendere decisioni su ampia scala, conducendo la nostra nazione verso l'affermazione sulla Terra in una situazione critica: dopo un'invasione aliena, l'umanità si ritrova incapace di agire in maniera coesa per far fronte alla minaccia, cosa che ha creato spaccature e conflitti su diversi fronti. Dobbiamo scegliere una delle 7 fazioni presenti e cercare di farla prosperare per il bene del gruppo e dell'intera Terra.

Diablo IV - Console e PC, 28 marzo Diablo IV Il grande protagonista è senza dubbio Diablo 4, una delle maggiori uscite di quest'anno per Xbox Game Pass, emblematico peraltro dell'arrivo di Activision Blizzard nel catalogo del servizio su abbonamento dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: nuovo capitolo di una serie che ha fatto la storia dei videogiochi, in particolare nel genere action RPG hack and slash, Diablo 4 arriva dopo la lunga attività del terzo capitolo e promette di andare avanti per svariati anni, dunque va preso soprattutto come una base di partenza per un'esperienza destinata ad essere duratura, se ci si fa prendere dal meccanismo. Proprio a breve distanza dal lancio su Game Pass, Blizzard ha annunciato il prossimo arrivo della Stagione 4 che dovrebbe portare anche importanti revisioni a diversi sistemi di gioco, dunque potrebbe essere davvero un nuovo inizio per il gioco in questione.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - Cloud, Console e PC, 28 marzo Piste e auto folli sono all'ordine del giorno in Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Con l'uscita di scena del primo capitolo, siamo subito pronti a tornare in pista con Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, il secondo capitolo nella serie videoludica dedicata alle celebri "macchinine" Hot Wheels, che si è rivelata anche meglio di quanto ci si potesse aspettare. Merito della grande esperienza nell'ambito dei giochi di guida del team italiano Milestone, che ha curato l'adattamento in videogioco con una notevole cura: ne è venuto fuori un arcade dotato di un gameplay ben strutturato grazie a un modello di guida non proprio realistico (ovviamente), ma comunque profondo e in grado di dare grande soddisfazione, in cui la licenza ufficiale rappresenta un arricchimento dell'esperienza di gioco e non tanto il pretesto principale per il suo sviluppo. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged è immediato e divertente ma anche ampio e sfaccettato, una delle migliori alternative a Forza Horizon attualmente presenti sul mercato.

Open Roads - Cloud, Console e PC - 28 marzo Open Roads ha scene d'intermezzo in stile cartone animato Il debutto su Game Pass nel giorno di lancio, a questa mandata, tocca a Open Roads, un'interessante avventura narrativa da parte di Annapurna e del team Fullbright, autori di Gone Home. Riprendendo probabilmente alcune tematiche e atmosfere del gioco che ha lanciato il team sulla scena internazionale, il nuovo titolo racconta la storia di un viaggio a cui prendono parte Tess Devine e sua madre Opal, dopo aver scoperto una scatola di lettere e vecchi appunti accuratamente conservati nella soffitta di casa. Da questo ritrovamento emergono allusioni a segreti di famiglia, vecchie effrazioni e un tesoro perduto nei pressi del confine col Canada. Non solo: durante il viaggio e le successive scoperte si insinua la presenza di un segreto molto più oscuro, che sarebbe meglio lasciar perdere. Questi misteri dominano l'avventura itinerante di Open Roads, tra luoghi più o meno comuni e altri decisamente strani. D'eccezione anche il cast, con le protagoniste doppiate da Keri Russell (The Americans, Star Wars: L'ascesa di Skywalker) e Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate, Uncharted 4).

Ark: Survival Ascended - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 1 aprile Gameplay classico ma grafica tutta nuova per ARK: Survival Ascended In attesa dell'uscita di Ark 2, anche questo previsto su Game Pass al lancio ma probabilmente ancora alquanto distante, da Studio Wildcard arriva a sorpresa Ark: Survival Ascended, ovvero il remake del primo capitolo, interamente ricostruito con una nuova grafica in Unreal Engine 5. Si tratta di un rifacimento tecnico quasi totale, che lascia invariato in buona parte il gameplay dell'originale e i sistemi di gioco standard, ma riveste il tutto con un impianto grafico completamente nuovo e decisamente avanzato, grazie al passaggio di netto alla nuova versione del motore grafico di Epic Games. I risultati sono davvero notevoli sul fronte della qualità dell'immagine generale e della quantità di dettagli visibili, anche se - come da tradizione per il team in questione - c'è bisogno di un po' di ripulitura e aggiornamenti vari per aggiustare al meglio l'esperienza di gioco. In ogni caso, come ben sa chi si è già perso a suo tempo nelle lande preistorico-fantascientifiche in questione, Ark: Survival Ascended è un gioco di sopravvivenza che può scatenare dipendenza.

F1 23 (EA Play) - Cloud, 2 aprile Le parti in stile storia di F1 23 con Breaking Point sono un'aggiunta interessante Per gli abbonati ad Ultimate, la nuova introduzione nel catalogo di EA Play è la versione giocabile via cloud di F1 23, dunque non proprio una nuova introduzione, considerando che il gioco è già stato inserito nel catalogo in download lo scorso gennaio. Si tratta della nuova simulazione di Formula Uno con la licenza ufficiale del campionato di automobilismo recentemente concluso, sviluppata da Codemasters. Il team è ormai una garanzia per quanto riguarda le simulazioni di guida, e il supporto fornito da EA ha consentito la costruzione di un gioco di dimensioni generose, dotato di una grande quantità di modalità, opzioni e contenuti. Poche sono le novità rispetto a quanto visto in precedenza, con il gioco che si pone in evoluzione diretta rispetto al capitolo precedente senza proporre qualcosa di totalmente nuovo, ma la formula funziona e, in questa edizione, è stata ulteriormente perfezionata. L'introduzione di una modalità storia come Breaking Point rappresenta un plus notevole anche per chi non è proprio un patito di simulazioni, rendendo F1 23 adatto a un pubblico ampio e variegato.