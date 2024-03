Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai giochi della prima metà di marzo, da Control in giù

Siamo ormai nel pieno del mese ed è giunto il momento di fare la nostra consueta panoramica sui giochi Xbox Game Pass in arrivo nella prima metà di marzo per gli abbonati, con una mandata non particolarmente ricca, ma che presenta comunque delle introduzioni di notevole interesse, soprattutto guardando alle aggiunte successive rispetto all'annuncio iniziale e anche ai titoli in arrivo successivamente. Ricordiamo infatti che, rispetto alla comunicazione ufficiale di Microsoft, a questo primo aggiornamento bisogna ora aggiungere anche NBA 2K24, mentre per quanto riguarda il prosieguo del mese c'è Diablo 4 ad attenderci nella seconda metà del mese. Per il resto, la mandata in questione porta con sé qualche aggiunta di grosso calibro e un paio di lanci che attireranno sicuramente l'attenzione, mentre ricordiamo che qualche giorno fa c'è stato anche Warhammer 40,000: Boltgun come uscita di marzo, sebbene introdotto ufficialmente col gruppo di giochi di febbraio. Facciamo peraltro presente che Microsoft ha corretto quanto riferito in precedenza, e Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered sarà ancora presente nel catalogo di Game Pass dopo la metà del mese.

PAW Patrol World - Cloud, Console e PC, 7 marzo Paw Patrol World: corse e avventure anche in multiplayer a schermo condiviso C'è ormai un rapporto consolidato tra i Paw Patrol e il Game Pass, considerando la quantità di titoli legati alla serie che si sono succeduti all'interno del catalogo, e la tradizione continua con questo PAW Patrol World, altro gioco dedicato specificamente a un pubblico piuttosto giovane. Il gameplay è strutturato come un action adventure ambientato in un mondo 3D suddiviso in livelli più o meno ampi, che presentano varie attività da portare a termine tra ricerca e raccolta di oggetti, soluzione di puzzle o corse a bordo dei vari veicoli tipici della serie. Si tratta di un'altra aggiunta al filone sempre più ampio di prodotti per bambini all'interno del catalogo, che ha visto di recente arrivare anche Bluey: Il Videogioco, rappresentando una caratteristica importante del servizio su abbonamento. PAW Patrol World potrebbe comunque attrarre anche giocatori più grandi, grazie al suo ritorno a situazioni e forme simili al vecchio platform 3D, anche se va preso soprattutto come prodotto rivolto ai giovanissimi.

NBA 2K24 - Cloud e console, 11 marzo NBA 2K24 è sempre molto spettacolare La sorpresa di questi giorni è NBA 2K24, disponibile da questa settimana su Game Pass, nonostante non fosse presente all'interno dell'annuncio ufficiale sulla prima mandata di marzo 2024. Si tratta di un'aggiunta di grosso calibro, nonostante sia arrivata totalmente in sordina, annunciata da un semplice messaggino attraverso l'account di X, essendo uno dei titoli sportivi di maggior successo dell'anno. Arriva anche piuttosto presto rispetto agli standard di Take Two, che non è proprio un publisher molto propenso a inserire i propri prodotti sui servizi in abbonamento, ma è vero che un allargamento potenziale del pubblico derivante dall'inserimento su Game Pass è probabilmente un risultato fortemente cercato dalla compagnia. In ogni caso, ci ritroviamo in questo modo con la migliore simulazione di basket sulla piazza semplicemente a distanza di un download, dunque un'aggiunta decisamente gradita al catalogo di marzo. Il nuovo capitolo porta con sé alcune novità tecniche e contenutistiche, oltre ovviamente alle licenze aggiornate: potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di NBA 2K24.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated - Cloud, Console e PC, 12 marzo SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated è un tuffo nel passato rinnovato A proposito di gioco per bambini, ma che può andare benissimo anche per i grandi, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, come il cartone animato da cui è tratto, è un ottimo esempio di titolo che si presta a diversi livelli di lettura. Si tratta del remake di quello che è considerato da molti il miglior videogioco incentrato su SpongeBob: ok, questo non rappresenta propriamente un enorme merito, considerando il livello piuttosto basso degli altri titoli tratti dalla serie, ma è comunque un'opera in grado di scatenare la nostalgia dei fan, che si presenta interamente ricostruito con una nuova veste grafica e ulteriori contenuti, in grado di adattarsi bene sia ai grandi fan dell'originale che a un pubblico nuovo. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated recupera l'antica tradizione del platform 3D su licenza, proponendo una folle avventura che sembra emergere direttamente dalla sceneggiatura della serie, con tanto di doppiaggio in italiano.

Control Ultimate Edition - Cloud, Console e PC, 13 marzo Control è uno dei giochi più interessanti di questi anni Una delle aggiunte di maggior rilievo è sicuramente Control: Ultimate Edition, la cui portata è limitata unicamente dal fatto che, a questo punto, è probabile che in molti abbiano già acquistato e giocato l'ottimo titolo Remedy negli anni scorsi. Nel caso invece non l'abbiate ancora fatto, il download non solo è molto consigliato ma praticamente obbligatorio: Control è un'esperienza strana e totalizzante, in grado di trascinare chiunque nei meandri della Oldest House, in una discesa costante e progressiva nella lucida follia del team finlandese. Tra architettura brutalista, incubi e situazioni paradossali, il gioco sembra una perfetta interpretazione videoludica del new weird che non disdegna però delle buone meccaniche da sparatutto, sempre secondo la premiata scuola Remedy. L'Ultimate Edition comprende peraltro tutte le espansioni, oltre a rappresentare la versione nativa per Xbox Series X|S, presentando dunque nella migliore forma possibile uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni.

No More Heroes 3 - Cloud, Console e PC, 14 marzo No More Heroes 3 è sempre decisamente sopra le righe Il terzo capitolo della serie firmata Suda51 rappresenta un po' l'apoteosi della follia tipica dei capitoli precedenti, tra invasioni aliene, combattimenti tra supereroi, poteri speciali e mini-game. L'assassino professionista della UAA, Travis Touchdown, torna in azione per salvare la Terra da un gruppo di extraterrestri intenzionati a soggiogare l'umanità e creare una "classifica galattica dei supereroi", a quanto pare. Tra action adventure e hack and slash, No More Heroes 3 ci porta all'interno di un ampio open world rappresentato da una Santa Destroy del futuro suddivisa in cinque zone, cercando di scalare le gerarchie degli eroi combattendo contro gli altri candidati e, nel frattempo, cercando anche di sgominare l'aristocrazia aliena che sta cercando di imporsi nel mondo attraverso tecnologia avanzata e controllo dell'informazione. Insomma, se state cercando qualcosa di veramente fuori dalla norma, allora No More Heroes 3 può rappresentare un'idea da non sottovalutare, nel marasma di titoli di Xbox Game Pass, tenetelo presente.

Lightyear Frontier (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 19 marzo Uno scorcio di Lightyear Frontier Tra le uscite al lancio sul catalogo di Xbox Game Pass questo mese c'è Lightyear Frontier, particolare sandbox ad ambientazione "aliena" che si basa su un'idea molto originale: utilizzare dei possenti mech per l'agricoltura. Il gioco viene lanciato questo mese in accesso anticipato e Game Preview direttamente attraverso Game Pass, dunque si tratta di un titolo in evoluzione che si arricchirà ed espanderà con il tempo, ma già quanto abbiamo visto finora è davvero molto interessante: si tratta di un tipo sandbox con elementi survival incentrato sulla raccolta di risorse, costruzione e coltivazione, ma la particolarità è il fatto che si svolge interamente a bordo di un veicolo corazzato in stile mech fantascientifico, solo che è interamente adibito all'agricoltura. Può sembrare a tutti gli effetti un approccio pacifista in netto contrasto con l'impostazione classica dei giochi di questo tipo: al posto delle armi abbiamo attrezzi da lavoro, e invece di orde di alieni nemici ci troviamo a dover fronteggiare condizioni meteo e agenti atmosferici per cercare di far crescere al meglio le colture e proteggere gli allevamenti nella nostra fattoria extraterrestre.