Classifica Steam: Helldivers 2 rimane in vetta, Dragon's Dogma 2 è già sul podio

Vediamo la classifica al completo del 5 - 12 marzo 2024, che ricordiamo essere stilata in base ai ricavi in dollari e non le unità vendute ed esclude a priori i giochi free-to-play come Counter-Strike 2:

Dragon's Dogma 2

Come accennato in apertura, Dragon's Dogma 2 ha già scalato la classifica e conquistato la terza posizione grazie ai preorder, con il lancio fissato per il 22 marzo 2024. Evidentemente l'ultimo giro di provati della stampa (ecco la nostra) e la pubblicazione della demo per la creazione dei personaggi ha aumentato a dismisura l'entusiasmo che circonda il gioco. Sarà interessante scoprire se riuscirà a scalzare Helldivers 2 dalla vetta della top 10.

A parte l'action GDR di Capcom, non ci sono altre new entry nella classifica di oggi, che include i soliti noti come Baldur's Gate 3, Call of Duty e titoli più recenti come Last Epoch e Supermarket Simulator.