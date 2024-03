Dragon's Dogma 2: abbiamo spolpato l'attesissimo GDR di Capcom prima dell'uscita

Sinceramente? Noi approviamo in toto la scelta della casa giapponese. Ad oggi la cultura dell'hype rovina fin troppe sorprese prima del lancio ufficiale di un gioco, dunque troviamo quantomai sensato che per una volta un titolo molto desiderato venga fatto uscire ancora avvolto dal mistero. La cosa, per la cronaca, è particolarmente vera per un GDR action open world, dato che non c'è cosa più esaltante in un'esperienza del genere di scoprire tutto ciò che ha da offrire esplorando ogni anfratto della mappa; una comunicazione eccessivamente dettagliata rischia di togliere questa gioia a molti utenti, e gli sviluppatori di Dragon's Dogma 2 ne sono chiaramente consapevoli.

Nonostante si tratti di uno dei titoli più attesi di quest'anno, con Dragon's Dogma 2 Capcom ha deciso di seguire la via della segretezza. È incredibile come, nonostante del gioco sia stato mostrato parecchio gameplay e non manchino le informazioni, l'impressione sia di non aver visto ancora praticamente nulla... semplicemente, l'opera di Itsuno e del suo team è così ricca di contenuti, che anche dopo ore di gameplay se ne sfiora praticamente la sola superficie: la fame di novità dei fan non dovrebbe stupire se queste sono le premesse.

Fantastico caos

Non fatevi ingannare dal look desertico di Battahl, la seconda regione del gioco è straordinariamente ricca di nemici, dungeon, e cose da fare. Anche più della prima

La versione da noi provata era marcatamente più massiccia del solito. Per l'esattezza abbiamo potuto giocare per qualche ora nei panni di due classi avanzate finora non utilizzabili: il cavaliere mistico e l'arcier-mago. Prima di concentrarci sulle meccaniche di queste due specializzazioni, però, crediamo sia il caso di parlare un po' delle missioni, perché la prova non era tanto incentrata sulle novità legate al combattimento - anche perché le classi sono troppo elaborate per venir realmente sviscerate in un pomeriggio - quanto sulla gestione delle quest.

In pratica la nostra demo partiva in un momento piuttosto centrale della campagna, per l'esattezza durante il passaggio dal regno umano di Vermund alla rocciosa e soleggiata nazione di Battahl, casa dei feridi; una scelta calcolata per farci affrontare una discreta massa di incarichi nel minor tempo possibile. Cercando infatti di capire come arrivare a Battahl con un visto falsificato - valido solo per i feridi e quindi inutilizzabile dal personaggio umano sotto il nostro controllo - ci siamo ritrovati nel giro di pochi minuti ad avere qualcosa come cinque diverse missioni attive, solo per poi iniziarne ancor di più una volta raggiunto il nostro obiettivo e iniziato ad esplorare la sua esotica capitale.

Le quest del gioco sono risolvibili il più delle volte in vari modi, alcuni estremamente creativi. Alcune hanno un tempo limite però, quindi concentratevi sul loro completamento se non volete che qualcuno ci lasci la pelle

La cosa interessante non è però il semplice numero di questi incarichi, bensì la pluralità di approcci offerti al giocatore per portarli a termine: ogni compito disponibile sembra avere più di un metodo di completamento, con alcune soluzioni piuttosto atipiche per superare gli ostacoli congegnati dagli sviluppatori. Per fare un esempio particolarmente lampante, era possibile raggiungere Battahl almeno in tre modi differenti: travestendosi da feride con una maschera acquistata in un negozio lì vicino, nascondendosi tra le casse del carico di un carro di passaggio, o aggirando le mura grazie a un percorso alternativo nascosto; una complessità atipica per una quest tutto sommato basilare (non è nemmeno detto che le possibilità fossero solo queste tre) e che sembra appartenere più o meno ad ogni avvenimento della campagna. Una semplice richiesta di acquistare una giada trafugata per un povero mercante, per dire, poteva venir risolta con due diverse consegne, o addirittura falsificando la giada con la possibilità di venir malamente scoperti dal secondo richiedente; una richiesta di salvataggio ci ha visto interrogare almeno cinque persone prima di svelare l'ultimo luogo dove la vittima era stata avvistata, con tanto di sorpresa non-morta una volta sopraggiunta la notte, e via così. Sembra insomma che in questo seguito le missioni semplici e ripetitive siano un'isolata minoranza: il team di Itsuno ha chiaramente lavorato duro per far sentire il giocatore parte di un mondo fantasy in continua evoluzione, dove gli imprevisti non solo possono capitare, ma anche costringere a cambiare completamente corso d'azione.

Non crediate peraltro che nella seconda zona le cose si facciano più tranquille: una volta arrivati a Battahl si sono aperte tre linee narrative piuttosto importanti, correlate ad eventi completati prima o a personaggi estremamente significativi per la storia. Se aggiungiamo a tutte queste attività anche l'imprevedibile flusso di nemici che ci si trova ad incontrare mentre si esplora la mappa, iniziamo davvero a capire perché Itsuno e i suoi hanno detto di aver messo "forse fin troppe cose" nella loro creatura. Anche perché, considerando la ricchezza di nemici poderosi, caverne, dungeon più o meno grandi e tesori sparsi, non sono certo solo le quest secondarie e primarie a regolare la vostra avventura.

Forse non è il caso di specificarlo, ma se vedete un drago e non siete di livello particolarmente alto, state il più lontano possibile. Noi non l'abbiamo fatto e ci ha abbrustolito

In tutta sincerità, una struttura di questo tipo ci esalta non poco: c'è una sorta di caos controllato che regola tutto ciò che accade in Dragon's Dogma 2 e, anche se a volte le assurdità capitano, l'impressione di far parte di un mondo virtuale "vivo" è tra le più forti che abbiamo sperimentato nel genere. Pochi giochi offrono qualcosa di simile, e crediamo davvero che questa capacità di catturare il giocatore sarà uno dei principali punti di forza del lavoro di Capcom; non bastasse, apprezziamo molto il fatto che le indicazioni date al giocatore siano il più delle volte limitate e costringano a ingegnarsi o a fare ricerche nella zona per avanzare. Difficile dopotutto non apprezzare i titoli con il coraggio di offrire un po' di sfida e complessità anche durante la storia principale.

Fondamenta simili, però, presentano anche qualche problema, in primo luogo per quei giocatori che amano far incastrare tutto alla perfezione, e potrebbero trovarsi nei guai per via di variabili al di fuori del loro controllo. Come detto, Dragon's Dogma 2 può divenire piuttosto caotico, e beccarsi un grifone in faccia non previsto durante una quest di scorta o commettere errori per via di missioni a tempo a volte infastidisce invece di esaltare. È parte del suo fascino, chiaro, eppure una complessità come quella descritta richiede anche uno scheletro granitico e nelle prove fatte ci è capitato di vedere di rado comportamenti non proprio brillantissimi da parte dell'intelligenza artificiale alleata (nonostante sia nel complesso estremamente sviluppata). In più alle volte la funzione di "aiuto" delle pedine, che dovrebbe indicare zone d'interesse utili per il completamento di una quest, era un po' sballata. Per capirci, durante la ricerca di un passaggio per Battahl, uno dei nostri compagni si è messo insistentemente a indicare sulla mappa una scalinata apparentemente inutile ai fini della missione, che non sembrava offrire vantaggi di alcun tipo e ci ha fatto perdere qualche prezioso minuto di prova. Potrebbe comunque trattarsi di limitazioni della versione di prova e non ci sorprenderebbe se i consigli delle pedine fossero più precisi e interessanti nel gioco completo.