Multiversus: tornato attivo anche l'account X, annuncio imminente?

Multiversus potrebbe essere in procinto di tornare . Si tratta di un gioco di combattimenti stile Smash Bros. pieno di personaggi tratti dalle proprietà intellettuali di Warner, chiuso a giugno 2023 a causa dell'assenza di giocatori, dopo un lancio in realtà eccellente, seppur in open beta, avvenuto alla fine del 2022.

Segni di vita

Multiversus sta per tornare?

Naturalmente per ora non c'è nessun annuncio, ma l'account X del gioco ha pubblicato un messaggio nemmeno troppo sibillino, in cui finge di fare la prova microfono, come se si stesse preparando per dire qualcosa: "Colpetti sul microfono. Prova, prova, 1, 2, 3."

Naturalmente un post del genere è stato subito letto come il segno dell'imminente rilancio di Multiversus, anche in virtù di altri segnali come la riapparizione su Epic Games Store.

Insomma, difficile non vedere che dietro le quinte si sta muovendo qualcosa. Alcuni temevano che Multiversus fosse cancellato per sempre, vista la velocità con cui è stato rimosso dai negozi digitali, ma fortunatamente pare che non sarà così e che avrà effettivamente una seconda possibilità, come promesso dall'editore.