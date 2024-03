Disney: CEO nega la stanchezza dei cinecomics e attribuisce gli insuccessi alla bruttezza dei film

Per Bob Iger, il CEO di Disney , i film di supereroi, meglio conosciuti come cinecomics , non stanno attraversando un periodo di stanchezza. Secondo lui i recenti insuccessi sarebbero dovuti alla bruttezza dei film o, per dirla nei suoi termini, al loro non essere abbastanza buoni.

Troppi film di gente in calzamaglia

Tante produzioni di Disney hanno floppato negli ultimi anni

Iger ha poi spiegato che a fare la differenza in futuro sarà la capacità di Disney di concentrarsi nel fare meno film e serie TV, ma migliori: "Abbiamo ridotto la quantità di film Marvel, sia come numero di film, sia come quantità di serie TV."

Nel 2024 c'è solo un cinecomics di Disney in arrivo: Deadpool & Wolverine. Si tratta di un'importante cambio di passo rispetto agli anni passati, dove sono usciti molti cinecomics, spesso a distanza di pochi mesi.

Riguardo alla qualità, Iger ha confermato la cancellazione di alcuni film in lavorazione, perché "non li sentivamo abbastanza forti." Da specificare che non ha fatto i nomi dei film cancellati.

Tra i cinecomics Marvel del 2023 che hanno floppato nei cinema ci sono Ant-Man and the Wasp: Quantumania con 476 milioni di dollari e The Marvels con 206 milioni di dollari. Il film migliore dell'anno in termini di incassi è stato I Guardiani della Galassia Volume 3 con 845 milioni di dollari. Ridotte anche le uscite di Star Wars, dopo un periodo di affollamento, in particolare su Disney+.