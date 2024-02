Deadpool & Wolverine, teaser trailer ufficiale per il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine si mostra finalmente con il primo teaser trailer ufficiale, che fornisce un assaggio di quello che sarà il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman in cui i due iconici personaggi si incontreranno e si scontreranno.

In arrivo nelle sale cinematografiche il 26 luglio, Deadpool & Wolverine segna l'introduzione dell'antieroe interpretato da Reynolds nel Marvel Cinematic Universe, che a quanto pare avviene tramite l'intervento della Time Variance Authority vista nella serie di Loki.

Reclutato per via delle sue peculiari abilità, Deadpool dovrà naturalmente combattere... ma contro chi? L'ombra di Wolverine si staglia sul personaggio durante le sequenze finali del teaser e non vediamo l'ora di poter scoprire qualcos'altro del film.