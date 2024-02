Xbox: la prossima console non verrà progettata da Jason Ronald, secondo un rumor

Se infatti lui stesso aveva spinto nel suo podcast per un avvicendamento con il team responsabile di Surface , ciò è avvenuto prima dell' uscita di Panos Panay , che ritiene fosse la mente più brillante dietro quel progetto.

A riferire la notizia è il noto leaker Nick Baker, che pochi giorni fa ha anticipato l'intera line-up dello State of Play , riconfermando l'affidabilità delle sue anticipazioni. Baker sostiene di aver sentito dell'addio di Ronald da due fonti differenti, ma di essere perplesso al riguardo.

La prossima console della famiglia Xbox a quanto pare non verrà progettata da Jason Ronald , come accaduto negli ultimi vent'anni, bensì da un team differente: quello che si occupa dei tablet Surface.

Quale sarà il futuro di Xbox?

Questa settimana Microsoft risponderà ai rumor sul futuro multipiattaforma di Xbox, dopo che negli ultimi giorni si era scatenato letteralmente il panico tra i fan più accaniti della console, in seguito a molteplici rumor che riferivano di un approccio multipiattaforma da ora in avanti.

Stando ad alcune voci, Phil Spencer avrebbe rassicurato i dipendenti in merito al fatto che la sua divisione continuerà a produrre hardware in futuro, e chissà che non venga accennato all'avvicendamento fra il team di Jason Ronald e quello di Surface.