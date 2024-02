Microsoft risponderà ai rumor sul futuro multipiattaforma di Xbox settimana prossima

Precisamente Spencer afferma : "Vi ascoltiamo e vi sentiamo. Abbiamo programmato un evento di aggiornamento aziendale per la prossima settimana, in cui saremo lieti di condividere con voi ulteriori dettagli sulla nostra visione del futuro di Xbox. Restate sintonizzati."

Tutti parlano di Xbox e dei recenti rumor sul fatto che voglia diventare multipiattaforma. Sarà vero o sarà falso? Per ora non lo sappiamo, ma una cosa è certa: a Microsoft non è sfuggito il caos generato in queste ore e finalmente Phil Spencer ha detto la propria sulla questione.

Conferme o smentite?

Il commento di Phil Spencer non contiene alcun dettaglio, quindi a livello ufficiale non abbiamo alcun tipo di informazione. Non possiamo affermare che i rumor siano veri né che siano falsi, parzialmente o totalmente.

Certo è anche vero (e questo è un puro ragionamento) che se Phil Spencer avesse voluto semplicemente smentire completamente lo avrebbe fatto immediatamente invece di rimandare alla prossima settimana. Non ci resta che attendere.

In ogni caso, dal nostro punto di vista, per Xbox Game Pass un futuro di non esclusive non sarebbe un problema.