Google potenzia Bard con Gemini Pro, il modello multimodale ora disponibile anche in Italia

Tra le lingue coinvolte c'è anche l'italiano e, inoltre, è in programma un cambio di nome per lo stesso chatbot di Google.

Gemini rappresenta il nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale di Google, progettato anche per Pixel 8 Pro

Il chatbot Bard, simile a ChatGPT di OpenAI, ma basato sull'LLM GPT-3.5 o GPT-4, in precedenza alimentato da LaMDA, un modello unimodale, è stato collegato a PaLM 2, multimodale ma meno potente rispetto a Gemini Pro, dal maggio 2023.

Gemini comprende vari modelli, tra cui Gemini Ultra, il più grande e potente pensato per compiti più complessi, Gemini Nano diviso in Nano-1 e Nano-2 per dispositivi mobili come Pixel 8 Pro, e Gemini Pro, versatile per una vasta gamma di attività.

I modelli Gemini sono multimodali, accettano quindi input di testo, immagini, audio, video e codice di programmazione.

Con questo aggiornamento, gli utenti destinatari possono beneficiare delle avanzate funzionalità introdotte da Gemini in Bard, relative a comprensione, ragionamento, sintesi e scrittura di codice nelle attività di programmazione, oltre a nuove funzionalità precedentemente non disponibili.

Analisi indipendenti recenti hanno riconosciuto Bard con Gemini Pro come un chatbot più avanzato rispetto ai concorrenti basati su GPT-4 di OpenAI, come ChatGPT o Microsoft Copilot.

Inoltre, Bard sarà ora dotato di un'icona "G" (dal logo di Google) visibile alla fine delle risposte.

Questa caratteristica rappresenta una funzione di doppia verifica che consente agli utenti, toccandola, di avviare un processo di conferma della validità delle risposte attraverso una ricerca web, evidenziando automaticamente parti della risposta interessate e consentendo agli utenti di visualizzare informazioni confermative o contrastanti.