Call of Duty 2025 non avrebbe ancora uno studio principale assegnatogli ed è strano

Secondo Henderson però è più credibile che sarà Infinity Ward a sviluppare il capitolo del 2025, in quanto è già al lavoro sul capitolo del 2026. Sledgehammer invece avrebbe ricevuto il via libera per il gioco del 2027.

Henderson continua affermando che High Moon Studios era in lizza a un certo punto, ma non è chiaro se lo sia ancora. High Moon Studios è un team perlopiù di supporto all'interno di Call of Duty.

Secondo quanto indicato, l'idea iniziale di Activision era di assegnare i lavori a Sledgehammer Games, ma dopo un ciclo di sviluppo di 16 mesi per Modern Warfare 3, il team si è "in pratica rifiutato". Non è qualcosa di così scontato che un team di Activision si opponga a lavorare su un gioco ma secondo Henderson Sledgehammer Games è stata in grado di presentare motivazioni convincenti.

Tom Henderson ha indicato un dettaglio interessante della gestione del franchise di Call of Duty . Secondo quanto riferito, il capitolo del 2025 attualmente non ha ancora un team principale a guidare il progetto, con solo 20 mesi prima dell'uscita.

La strana situazione di Call of Duty

Precisando prima di tutto che si tratta di rumor, non di informazioni ufficiali e del fatto che anche se corretti i dettagli potrebbero essere vecchi o diventarlo, va detto che Henderson è una fonte affidabile e possiamo usare quanto indicato come base per un paio di ragionamenti.

Per i giocatori, il Call of Duty del 2025 è lontano e poco interessante visto che nemmeno è stato annunciato il gioco del 2024, ma con soli 20 mesi dalla potenziale uscita non avere un team principale che guidi il progetto è molto strano e preoccupante, visto che servono vari anni per creare un gioco di tale calibro.

Ovviamente la mancanza di un team principale non significa che non vi siano stati fatti progressi, in quanto ogni capitolo è frutto del supporto di vari team e probabilmente vi sarà un'idea almeno generica del tipo di gioco da realizzare, ma in ogni caso è una situazione non regolare ed è possibile che Activision debba sopperire al tempo perso in qualche modo, che sia con un rimando (poco probabile), tagli di contenuti al lancio o aumento del personale/team di supporto.

Inoltre, pare che i prossimi giochi avranno una campagna open world come Far Cry.