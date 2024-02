Call of Duty: i prossimi giochi avranno una campagna open world come Far Cry, per un noto insider

Tramite le pagine di Indiser Gaming, Tom Henderson ha condiviso un'interessante soffiata relativa ai prossimi giochi della serie Call of Duty di Activision e Blizzard, che a quanto pare avranno una campagna single-player con struttura open world.

Questa novità riguarda anche la nuova iterazione in arrivo nell'ottobre 2024, il tanto chiacchierato nuovo Black Ops ambientato nella Guerra del Golfo. Entrando più nel dettaglio Henderson afferma che la campagna vedrà il giocatore e la sua squadra avventurarsi una mappa per certi versi simile a quella dei Far Cry, il che sarebbe una novità piuttosto importante per la serie.

Sempre secondo all'insider, sarà possibile spostarsi usando veicoli di vario genere, così come sfruttare una funzione di viaggio rapido per raggiungere velocemente i luoghi già visitati in precedenza. Henderson tuttavia precisa che al momento non è possibile stabilire la grandezza della mappa e come sarà strutturata la progressione, che in ogni caso dovrebbe includere una serie di missioni lineari secondo le sue fonti.

La campagna, in sviluppo presso gli uffici di Raven Software, dovrebbe vedere il ritorno di alcuni personaggi storici del filone Black Ops, incluso Adler. Non mancheranno, ovviamente, anche delle modalità multiplayer e Zombie, che invece saranno gestite da Treyarch.