Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: Stagione 2 in arrivo, vediamo data e novità

Activision ha annunciato il prossimo arrivo della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone, con la data di lancio fissata per il 7 febbraio alle ore 18:00 e una grande quantità di novità in arrivo tra mappe, modalità, operatori e altro.

La Stagione 2 vede l'arrivo della mappa Fortune's Keep, un'isola del Mediterraneo nella quale si è infiltrato il gruppo Konni, conducendo esperimenti che hanno portato a una sorta di cataclisma metafisico, con tanto di invasione di morti viventi.

Per combatterli, sono stati chiamati in causa nientemeno che Rick Grimes di The Walking Dead e il capo della stazione della CIA Kate Laswell, protagonisti del Battle Pass della Stagione 2. Sarà inoltre possibile giocare come Michonne, altro personaggio di The Walking Dead, grazie a un nuovo bundle operatore, disponibile nel corso della season.

All'interno della Stagione 2 verranno introdotte quattro nuove armi base da utilizzare: BP50 AR, RAM-9 SMG, SOA Subverter BR e Soulrender, una spada da combattimento ravvicinato. Inoltre, sarà possibile sbloccare sette parti Aftermarket, tra cui la JAK Limb Ripper, ovvero una motosega da inserire nel sottocanna della propria arma.

La Stagione 2 apre anche un nuovo settore Blackcell, che darà accesso esclusivo a un gruppo speciale di Skin Operator della fazione non morti, guidato dallo scheletrico John Doe.