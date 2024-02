The Luckiest in the Megaverse è il nuovo strano gioco dello studio italiano Yonder, demo disponibile

Lo studio di sviluppo italiano Yonder ( Hell is Others , Red Rope: Don't Fall Behind ) ha annunciato un nuovo gioco: The Luckiest in the Megaverse , che viene definito "un clicker game story-driven con risvolti cosmologici" dalla trama surreale, in cui l'obiettivo sembra essere quello di avere... fortuna.

Baciati dalla fortuna

Riusciremo ad avere abbastanza fortuna?

Le caratteristiche ufficiali di The Luckiest in the Megaverse parlano di "8 prove di fortuna con livelli crescenti di improbabilità" e di "Oltre 1 miliardo di universi per mettere alla prova la tua fortuna". C'è anche una classifica, naturalmente dei giocatori più fortunati (nemmeno a dirlo).

Interessante la scelta stilistica per il lato grafico, caratterizzato da un'ammaliante pixel art in quadricromia. In termini di gameplay viene detto che "Basta premere un pulsante per giocare."

Insomma, dategli una possibilità e scaricate la demo, in attesa di sapere quando arriverà la versione definitiva (non c'è ancora una data ufficiale).