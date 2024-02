Skate in arrivo su Steam, test su console nel 2024

L'account X ufficiale di Skate comunica alcune novità in arrivo nel prossimo periodo, con il gioco che dovrebbe essere messo a disposizione su PC attraverso Steam nei prossimi mesi e con i test su console previsti nel 2024.

In verità la comunicazione degli sviluppatori è alquanto sibillina, tranne per quanto riguarda il lancio possibile a breve su PC via Steam, ma attraverso una serie di informazioni emerse anche in precedenza ci sarebbe la certezza che i playtest su console siano in arrivo nei prossimi mesi, all'interno del 2024.



D'altra parte, considerando il tempo passato dall'inizio dello sviluppo sul nuovo Skate, le tempistiche non sono certo fuori logica e l'uscita sul mercato non dovrebbe essere ormai troppo distante.