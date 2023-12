Skate, prove in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S con i playtest console per il 2024

Electronic Arts e Full Circle hanno confermato il prossimo arrivo delle prime prove pubbliche su Skate, probabilmente in un primo momento a numero chiuso, con la conferma dei playtest su PS5 e Xbox Series X|S previsti per il 2024.

Non c'è ancora una tempistica più precisa sulla questione, ma in un diario degli sviluppatori da parte di Full Circle vediamo che il team ha ormai stabilito l'inizio dei test allargati sul gioco per l'anno 2024, ovvero quello che inizierà la prossima settimana.

Si parla peraltro di test su console, ovvero su PS5 e Xbox Series X|S, anche se non è ancora chiaro come questi avverranno.

"Buone notizie, il testing su console inizierà l'anno prossimo", hanno riferito il lead creative writer Cut Parry e il senior creative director Deran Chung nel video diario su Skate.