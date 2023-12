Like a Dragon: Infinite Wealth non sarà su Xbox Game Pass al lancio

Like a Dragon: Infinite Wealth a quanto pare non sarà su Xbox Game Pass, quantomeno al lancio: Masayoshi Yokoyama, direttore del Ryu Ga Gotoku Studio, ha spiegato che al momento non ci sono piani per portare il gioco nel catalogo del servizio in abbonamento Microsoft.

Dopo l'arrivo di Like a Dragon Gaiden su Xbox Game Pass al day one, gli ormai numerosi fan della serie SEGA speravano di poter trarre vantaggio da un accordo fra la casa giapponese e Xbox anche per il nuovo capitolo, ma le cose non andranno così e Yokoyama ha rivelato il perché.

"Per Like a Dragon Gaiden l'arrivo su Game Pass si poneva come una sorta di biglietto da visita per la saga rispetto agli utenti occidentali, un modo per far sì che i giocatori alle prime armi con il franchise potessero apprezzare il titolo e conoscere Kiryu."

"Da questo punto di vista, il Game Pass si è rivelato essere davvero un ottimo metodo per invitare nuovi utenti a interagire con la serie." Insomma, si è trattato di una strategia commerciale per aumentare la popolarità di Like a Dragon al di fuori dei confini giapponesi.