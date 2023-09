Like a Dragon Gaiden su Xbox Game Pass dal day one, Ishin! in arrivo nel 2023

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, il prossimo 9 novembre, ma non è tutto: anche Like a Dragon: Ishin! entrerà a far parte del catalogo della piattaforma Microsoft nel corso di quest'anno.

Si tratta di una mossa clamorosa per i fan della serie SEGA in possesso di una sottoscrizione al Game Pass, nonché dell'ennesimo tentativo della casa di Redmond di fidelizzare l'utenza giapponese, che come sappiamo è parecchio affezionata alle proprie produzioni.