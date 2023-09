Death Stranding su iPhone, iPad e Mac: Hideo Kojima svela i dispositivi Apple compatibili

Dopo l'annuncio iniziale che sembrava limitato agli ultimi modelli di iPhone, Hideo Kojima ha precisato ulteriormente i dispositivi Apple compatibili con Death Stranding, che vanno oltre ai recenti iPhone 15 andando a comprendere anche modelli meno recenti.

Per quanto riguarda nello specifico gli smartphone Apple, effettivamente la compatibilità sembra sia limitata ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, in quanto il gioco richiede la presenza del nuovo chip A17 Pro per funzionare al meglio, dunque Death Stranding sui telefoni è fondamentalmente legato ai nuovi modelli di Apple, come annunciato in precedenza.

Tuttavia, il gioco di Kojima Productions potrà essere giocato anche su altri dispositivi Apple meno recenti, purché siano in possesso almeno del chip ARM M1, cosa che allarga la platea di pubblico potenziale.