Death Stranding Director's Cut annunciato per iPhone 15 Pro, ecco il periodo di uscita

Non solo Death Stranding

Oltre a Death Stranding: Director's Cut ieri sono stati annunciati anche i porting per iPhone 15 Pro di Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village, anch'essi in arrivo nel tardo 2023, seguiti da Assassin's Creed Mirage (inizio 2024) e The Division Resurgence. Anche nel loro caso gireranno nativamente sul dispositivo di Apple, a riprova delle grandi potenzialità di iPhone 15 Pro in ambito gaming.

Il nuovo smarpthone, in arrivo il 22 settembre 2023 a partire da 1.239 euro, monta un display OLED da 6,1 pollici o di 6,7 pollici nella variante Pro Max con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz.

Il cuore del sistema è rappresentato dal chip A17 Pro, caratterizzato da un processo produttivo a 3 nanometri, 19 miliardi di transistor e capace di effettuare 35 trilioni di operazioni al secondo. Lato gaming troviamo anche il ray tracing e la possibilità di realizzare facilmente dei porting di giochi di ultima generazione, come Death Stranding e gli altri che abbiamo citato in precedenza.

