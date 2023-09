Apple iOS 17 ha una data d'uscita ufficiale ed è molto vicina: dettagli e compatibilità

iOS 17 è stato annunciato lo scorso giugno in occasione del WWDC 2023 ma il suo rilascio a questo punto è imminente, essendo fissato per la prossima settimana, come annunciato durante l'evento di ieri che ha presentato iPhone 15 , iPhone 15 Pro e altro. C'è peraltro la possibilità di accedere in anticipo alla versione beta attraverso la release candidate per gli sviluppatori.

La maggiori novità

iOS 17, un'illustrazione ufficiale da Apple

L'uscita è prevista per il 18 settembre e l'orario dovrebbe corrispondere alle 19:00 in Italia, secondo il modus operandi standard di Apple per quanto riguarda gli aggiornamenti di questo tipo.

Tra le novità principali introdotte da iOS 17 troviamo la possibilità di utilizzare dei nuovi Poster di Contatto, che consentono di personalizzare la nostra scheda utente visibile anche agli altri quando effettuiamo una chiamata, una nuova modalità in StandBy che mostra orario, widget e foto con il telefono in carica e molto altro.

NameDrop consente di scambiare i contatti (con numero, nome e Poster collegati) via Airdrop e sono in arrivo una grande quantità di nuove funzioni per i messaggi, come la possibilità di raggruppare gli adesivi, crearne di nuovi a partire da foto e video, inviare notifiche precompilate, ottenere la trascrizione dei messaggi audio e una migliore navigazione tra i messaggi.

È presente un nuovo autocorrettore più preciso, nuove funzioni per FaceTime, Widget interattivi, novità per AirPlay e la connessione con AirPods, navigazione delle Mappe offline, ampliamento della Ricerca Visiva e nuove funzioni riguardanti la Salute e il tracking dei parametri.