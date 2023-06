iOS 17: le 5 novità da provare assolutamente sul vostro iPhone!

Nel corso della World Wide Developers Conference 2023 abbiamo scoperto quali sono le caratteristiche principali introdotte in iOS 17, la nuova versione del sistema operativo dedicato all'iPhone. Gli sviluppatori possono già accedere alla prima release beta per provare le funzionalità e sistemare le proprie applicazioni affinché possano funzionare al meglio nel momento della distribuzione al grande pubblico. Fino all'autunno ci aspetta quindi un periodo di beta testing con piccoli miglioramenti e correzioni, che andranno man mano a limare la versione finale del sistema operativo. A settembre, come di consueto, verrà rilasciata la versione finale per tutti gli utenti, tipicamente nel periodo prossimo al lancio dei nuovi smartphone della Mela. Quest'anno Apple ha deciso di restringere ulteriormente l'elenco degli iPhone compatibili con l'ultima versione del sistema operativo. Soltanto gli iPhone successivi all'iPhone XS/XR potranno installare iOS 17 quando sarà disponibile per il download a tutti. Noi abbiamo già installato iOS 17 sul nostro iPhone per provare in anteprima le novità introdotte da Apple. Vi sconsigliamo di fare altrettanto perché l'attuale versione è ancora altamente instabile, piena di problemi e riduce anche notevolmente l'autonomia del dispositivo. Dopo aver trascorso alcune ore con il sistema operativo, spulciando le varie funzionalità, i miglioramenti ed i piccoli cambiamenti all'interfaccia utente e all'esperienza d'uso, vogliamo raccogliere in questo nostro speciale le 5 novità più importanti che faranno la felicità dei possessori di iPhone!

La nuova versione di AirDrop Con questa semplice gesture è possibile trasferire il proprio contatto tramite AirDrop Su iOS 17 AirDrop è ancora più facile da utilizzare. Condividere un file con un collega o inviare foto a un amico richiede un attimo. Ora è possibile utilizzare anche delle comode gesture: ad esempio NameDrop consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando il proprio iPhone a quello dell'altra persona, o tra iPhone e Apple Watch. Provandolo ci è sembrato molto simile al gesto per pagare con Apple Pay. Con lo stesso gesto, l'utente può anche condividere contenuti come immagini, documenti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un videogame con altri iPhone nelle vicinanze. Per esempio abbiamo provato a condividere in tempo reale una live di Twitch con un altro possessore di iPhone per sincronizzare facilmente la visualizzazione del contenuto in diretta. Abbiamo provato anche ad allontanarci dal destinatario per sfruttare un'altra novità di AirDrop su iOS 17. Uscendo dal raggio operativo di AirDrop, il processo continuerà sfruttando la rete internet per i trasferimenti più lunghi che richiedono un po' di tempo. Se ad esempio incontrate al volo un conoscente in autobus e volete condividergli il pesante album delle vacanze, ora potete farlo semplicemente avviando il trasferimento da vicino per poi concluderlo tramite internet. Nel nostro caso siamo usciti dalla nostra abitazione, mentre il destinatario è rimasto collegato alla rete WiFi. Il trasferimento è proseguito senza alcun intoppo, utilizzando la rete cellulare e la connessione casalinga come canale di comunicazione.

Intelligent Input In questa immagine vediamo come iOS 17 propone di correggere una parola, ma con un tap possiamo comunque inserire il testo desiderato, ignorando la correzione La funzione di correzione automatica, presente già da tempo in iOS, è stata aggiornata con un modello linguistico basato sul machine learning per predire in tempo reale anche complessi suggerimenti di inserimento del testo. Ora iOS è in grado di costruire intere frasi e ad ogni tap proporrà un nuovo suggerimento, andando costantemente a migliorarsi, basandosi sulle nostre scelte linguistiche. Pure utilizzando parole in dialetto o parolacce, il sistema continuerà l'apprendimento e le proporrà in base al modo nel quale comunichiamo di solito. La correzione automatica a livello di frase è in grado di riconoscere più tipologie di errori grammaticali, permettendoci comunque di inserire una parola grammaticamente non corretta qualora lo desiderassimo. Non è facile giudicare l'utilità assoluta di questa funzione dopo sole alcune ore di utilizzo. Abbiamo percepito però il suo potenziale e siamo sicuri che utilizzandola per tanto tempo, saremo in grado di ottenere dei suggerimenti veramente molto utili per velocizzare la nostra scrittura ed evitare imbarazzanti errori grammaticali.

StandBy Ecco un iPhone collegato al suo stand MagSafe con la modalità StandBy attivata Similmente a quanto fatto da Google con il suo nuovo Pixel Tablet, iOS 17 introduce StandBy, che offre all'utente un'esperienza a tutto schermo con informazioni a colpo d'occhio, widget ed un'interfaccia ridisegnata pensata per essere visibile a distanza quando l'iPhone è posto orizzontalmente mentre è in carica. L'opzione StandBy è perfetta quando l'iPhone è appoggiato su un supporto, come uno dei numerosi caricatori MagSafe disponibili sul mercato. Mentre lo lasciamo in carica sul comodino accanto al letto, sul piano della cucina o sulla scrivania, potremo scegliere cosa vedere tra un'ampia gamma di stili di orologio, foto preferite o widget, tra cui "Smart Slacks" che mostra i widget giusti al momento giusto. Per far apparire le informazioni con StandBy attivo abbiamo dovuto toccare lo schermo del nostro iPhone 12, mentre su iPhone 14 Pro con display always-on sono sempre visibili. Altri esempi delle schermate nella modalità StandBy su iPhone in iOS 17 Si tratta indubbiamente di una funzione molto carina, che trasforma di fatto lo smartphone in una sveglia o un orologio da comodino accanto al letto. In generale ci è piaciuta come interfaccia alternativa che permette un altro tipo di utilizzo dello smartphone, trasformandolo in una sorta di accessorio d'arredo molto elegante.